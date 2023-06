Torino, trovato morto nel fiume Po il 20enne scomparso il 17 giugno

Il ventenne senegalese Aly Ndao è stato trovato morto nel fiume Po, a Torino, mercoledì 21 giugno. Il cugino aveva denunciato la scomparsa del congiunto sabato 17 giugno. Il 27enne viveva con lui in un appartamento di Corso Brescia.

Aly Ndao è stato trovato all’altezza di corso Moncalieri, la scomparsa era stata denunciata dal cugino

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere, all’altezza del civico 506 di corso Moncalieri. Nel pomeriggio i parenti che avevano denunciato la scomparsa hanno riconosciuto il corpo che è rimasto impigliato nella zona dei circoli River Side e Master Club, in un’ansa dove l’acqua del Po che é particolarmente profonda e c’è molta la vegetazione. Il senegalese era stato visto immergersi nel fiume all’altezza del Borgo Medievale.

Un testimone l’aveva visto tuffarsi all’altezza del Borgo Medievale per soccorrere alcuni amici

Secondo una testimonianza il 20enne si sarebbe gettato nel Po per soccorrere alcuni amici in difficoltà, ma non sarebbe riuscito a tornare a riva. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come mai gli altri giovani non lo abbiano soccorso così come si sta verificando se queste persone volessero impossessarsi di alcune canoe. I familiari di Aly Ndao sono stati immediatamente allertati ed hanno confermato l’identità.