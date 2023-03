Uomini e Donne, le prime parole di Federico dopo la scelta e la reazione di Alice (VIDEO)

Petali rossi per Federico Nicotera e Carola Carpanelli nel corso della puntata del 16 marzo di Uomini e Donne. Il tronista ha chiuso il suo lungo percorso nel dating show di Canale 5 con la scelta pronosticata da molti fan del programma. Non ha nascosto la sua delusione Alice Barisciani.

Uomini e Donne, Alice dopo la non scelta: ‘Poteva fare molto meno’

“Ho sempre avuto il sospetto che lui aspettasse conferme da Carola ed alla fine così è andata. Non dico che mi sento presa per il c..o perché non credo non abbia avuto un trasporto verso di me ma poteva fare molto meno” – ha detto la corteggiatrice.

Prime parole dopo la scelta anche per Federico Nicotera. “Quando ho iniziato il percorso volevo fare una scelta che mi facesse stare bene indipendentemente da mille ragionamenti” – ha spiegato il 25enne, seduto accanto a Carola Carpanelli.

Federico Nicotera e Carola dopo i petali rossi: ‘Sei la scelta che non avrei dovuto fare mi fai stare bene’

“Nonostante sei la scelta che non avrei dovuto fare mi fai stare bene. Era da un po’ che non provavo certe sensazioni. Tanto se mi devo fare male”. I due giovani hanno condiviso anche il primo scatto di coppia che è stato pubblicato anche dalle pagine ufficiali di Uomini e Donne.