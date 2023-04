Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe: ‘Toccato il fondo, non siamo a Un giorno in pretura’

L’ex corteggiatrice Lucrezia Comanducci è intervenuta nel corso della puntata del 28 aprile di Uomini e Donne per far chiarezza dopo un’accesa discussione tra Armando Incarnato e Aurora Tropea nel corso della quale si è inserito anche Riccardo Guarnieri.

Rissa sfiorata tra Armando e Riccardo durante la puntata di Uomini e Donne del 28 aprile

Tra quest’ultimo e il napoletano si è anche sfiorata la rissa con Maria De Filippi che è stata costretta ad intervenire per placare gli animi. La discussione con l’ex di Ida Platano si è chiusa con una stretta di mano mentre Lucrezia è stata contattata telefonicamente dalla redazione su richiesta di Gianni Sperti in quanto si pensava che Aurora avesse chiesto a Lucrezia, ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, di riferire in trasmissione di aver frequentato Incarnato dopo aver lasciato Uomini e Donne.

A telefono Lucrezia Comanducci ha confermato che la dama le avesse chiesto se ci fosse stata un relazione con Armando dopo aver chiuso la sua esperienza nel dating. “Ci siamo sentiti ma non c’è stata una frequentazione con Armando fuori dal programma” – ha chiarito la romana precisando che Aurora non le ha chiesto di mistificare la realtà.

Lucrezia Comanducci interviene dopo la segnalazione di Aurora Tropea su Incarnato

“Lei non mi ha chiesto di fare questa testimonianza, mi ha detto se l’autorizzava a dire che c’era una storia con Armando in quanto stava succedendo un casino con lui” – ha riferito puntualizzando che non c’è stata nessuna relazione neanche quando era in trasmissione.

La questione ha fatto perdere le staffe a Maria De Filippi che ha chiuso la questione. “Abbiamo toccato il fondo, non siamo ad Un giorno in Pretura“.