Uomini e Donne, Riccardo sfila a torso nudo da… Uomo Tigre, il ritorno di Aurora

Sfilate a torso nudo in maschera, commozione e clamorosi ritorni nel parterre di Uomini e Donne in occasione della registrazione del 20 febbraio del people show di Canale 5.

Uomini e Donne registrazione 20 febbraio: parterre in visibilio per la sfilata di Riccardo Guarnieri

Dopo tante polemiche Riccardo Guarnieri ha strappato i consensi del parterre per la sua sfilata con i pettorali in bella mostra. Nell’occasione il cavaliere tarantino si è travestito da Uomo Tigre come riferito da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina uominiedonneclassicoeover. Prima della passerella è stato mostrato un video dell’allenamento in palestra. Armando Incarnato ha cercato di toccare l’animo delle corteggiatrici di Uomini e Donne con un commovente discorso in napoletano.

Numerosi consensi ma anche critiche dalla rientrante Aurora Tropea che gli ha rifilato un 4 perché non ha compreso il senso dell’intervento del cavaliere. La dama livornese è tornata a far parte del parterre di Uomini e Donne dopo una lunga assenza. Prima di lasciare era stata protagonista di un duro scontro con Gianni Sperti che l’aveva attaccata anche sul magazine del people show.

Da sinistra Gianni Sperti e Aurora Tropea

Aurora Tropea torna e non apprezza il discorso in napoletano di Armando Incarnato durante la sfilata

“Non mi piace, non la sento vera. Non credo che sia interessata all’amore ma spesso fa di tutto per mettersi in evidenza” – aveva commentato l’opinionista del trono over di Uomini e Donne. Dall’altra parte la dama aveva replicato affermando che la falsità non le appartiene. “Io sono pacata ed educata e sto cercando in tutti i modi di conservare queste caratteristiche”.

Durante il percorso nel dating show Aurora Tropea ha frequentato Jean Pierre, Biagio Di Maro e Giancarlo Cellucci con il quale ha avuto una pesante lite. In trasmissione ha legato molto con Veronica Ursida, ora protagonista di Non è l’Arena.