Alice Neri, tracce di DNA su un fazzoletto di carta: possibile svolta, familiari stizziti per il ‘terzo uomo’

Tracce di DNA su un fazzoletto di carta rinvenuto in un’intercapedine tra uno pneumatico parzialmente combusto e il parafango dell’auto di Alice Neri.

I consulenti di Negrini: ‘Da un primo accertamento è emersa la presenza di DNA maschile’

Secondo i legali e i consulenti di Nicholas Negrini, marito della vittima ancora iscritto al registro degli indagati come atto dovuto, si tratta di un elemento interessante che potrebbe segnare una svolta nell’inchiesta per la morte della 32enne di Ravarino, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato nelle campagne di Concordia lo scorso 18 novembre.

“‘Da un primo accertamento fatto da noi è emersa la presenza di un profilo seppur parziale di DNA maschile” – ha riferito la consulente Katia Sartori al termine dell’incidente probatorio di venerdì 28 aprile. Mohamed Gaaloul, il principale sospettato, non era presente nell’aula del Tribunale di Modena. Accertamenti sono stati disposti anche sugli anelli indossati dalla vittima e su due mozziconi di sigaretta. La criminalista esperta in scienze forensi e affiancata dall’avvocato Antonio Ingroia e dal Generale Garofano (ex comandante dei Ris di Parma).

Alice Neri, perde vigore la pista del terzo uomo: ‘Speriamo ci si concreti su elementi concreti’

Tra le piste ha perso vigore quella del cosiddetto terzo uomo come riferito da Cosimo Zaccaria, avvocato della famiglia della vittima. “Speriamo ci si concentri ora sugli elementi concreti che sono stati raccolti. Mi sembra infatti che siano state trovate tracce di DNA di Alice Neri sulla tracolla del signor Gaaloul” – ha detto il legale con il fratello di Alice Neri che non ha nascosto a Ore 14, su Rai 2, il suo disappunto per l’eccessiva attenzione data a quest’aspetto della vicenda.