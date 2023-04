Uomini e Donne registrazione 22 aprile, dama si trasforma in investigatrice: sfiorata la rissa

Una dama investigatrice e due cavalieri che vengono quasi alle mani. La registrazione della puntata del 22 aprile di Uomini e Donne è stata caratterizzata da nuove accese discussioni come riferito da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram.

Armando Incarnato si scaglia contro Aurora Tropea per aver contattato Lucrezia ed altre ex dame

Durante le riprese Armando Incarnato ha puntato l’indice contro Aurora Tropea per aver scritto a Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice del tronista Gianluca De Matteis, per chiederle se si fosse frequentato con lui dopo il programma.

La ragazza ha però inviato il vocale al napoletano che in puntata ha riferito di essere venuto a sapere che Aurora ha fatto analoga domanda anche ad altre ex dame del trono over. La discussione è degenerata con il coinvolgimento di Riccardo Guarnieri che ha avuto un pesante litigio con Armando.

Il cavaliere napoletano e Riccardo Guarnieri vengono quasi alle mani, poi le scuse

I due sono arrivati faccia a faccia con gli altri protagonisti del parterre che li hanno allontanati. Nel frattempo è stata contattata anche Lucrezia per un chiarimento sull’accaduto anche perché c’era stato un malinteso sull’intervento di Aurora con qualcuno che aveva pensato che avesse voluto indurre l’ex corteggiatrice a raccontare il falso.

In realtà è emerso che la domanda aveva fatto soltanto una domanda. Alla fine è stata riportata la calma con Riccardo che ha chiesto scusa al cavaliere napoletano mentre il cavaliere che stava frequentando Aurora Tropea ha deciso di chiudere con lei.