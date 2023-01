Uomini e Donne, il lieto annuncio di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: ‘É iniziato il viaggio più bello’

I rumors si erano fatti sempre più insistenti ma Natalia Paragoni e Andrea Zelletta erano rimasti impassibili. Del resto non era la prima volta che circolavano indiscrezioni su una possibile gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Questa volta, però, non si è trattato di un ‘falso allarme’.

Natalia Paragoni è incinta: l’annuncio congiunto con Andrea Zelletta

La coppia ha rotto gli indugi ed ha condiviso un post congiunto su Instagram per annunciare che Natalia Paragoni è incinta. “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello” – si legge nella didascalia a commento delle due foto pubblicate.

Nello specifico l’ex corteggiatrice è ritratta con la camicia sbottonata ed una mano sul ventre al fianco di Zelletta mentre nell’altro scatto con i due ‘figli a quattro zampe’. “Presto in cinque non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.

‘Presto in cinque non vediamo l’ora di condividere l’emozione di questa folle avventura’

Un nuovo lieto evento per una coppia nata da Uomini e Donne. Da poche settimane Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori di Maria Vittoria. Anche l’ex tronista Sophie Codegoni è in dolce attesa. Un periodo decisamente fertile per i protagonisti del people show di Canale 5. Tra i tanti commenti di congratulazione, oltre quelli di Elisabetta Gregoraci, Alba Parietti e Andrea Zenga, il post di Francesco Oppini che ha rivelato di essere già a conoscenza della lieta notizia. “Contentissimo. Ma dato che Andre non tiene la bocca chiusa, il sottoscritto lo sapeva già”.