Philip Rogosky trovato morto in zona Cassia, il producer era scomparso da due mesi

A quasi due mesi dalla scomparsa è stato trovato privo di vita a Roma il producer 56enne Philip Rogosky.

I colleghi avevano lanciato un appello a Chi l’ha visto raccontando che l’ultima a vederlo era stata la moglie alle 9:00 del mattino del 29 gennaio dopo che l’uomo di origini tedesche era rimasto in casa per 15 giorni per una fastidiosa influenza. “Prima di andare via gli aveva detto di non uscire perché non era ancora al meglio”.

Il producer amava muoversi con le bici elettriche. La notizia si era diffusa rapidamente tra la comunità tedesca a Roma e gli ambienti cinematografici con alcune speculazioni che facevano riferimento ad un possibile collegamento con un documentario sulla Russia che il manager stava preparando.

Come riferito lunedì 25 marzo dalle pagine social di Chi l’ha visto Philip Rogosky è stato rinvenuto morto nella Riserva Naturale dell’Insugherata, in zona Cassia, a Roma. “Condoglianze ai familiari e alla moglie, che aveva lanciato per lui appelli agli spettatori e ringrazia tutti”.