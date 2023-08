Veronica Ursida sotto choc: ‘Ho reagito a un tentativo di violenza, mi viene da vomitare’ (VIDEO)

“Mi sento svenire e mi viene da vomitare. Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro con 3 extracomunitari”. Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne e opinionista di Non è l’Arena, ha raccontato gli istanti da incubo vissuti alla stazione di Milano.

“In mezzo a tante persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla” – ha aggiunto la wedding planner romana. “Ora sono sul treno e tremo come una foglia” – ha aggiunto prima di riferire ulteriori dettagli nelle successive Stories. “Ho fatto tantissimo contro la violenza sulle donne e mi sono trovata in un episodio del genere. Non vedevo l’ora di venire qui in hotel a farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso”.

Poi il racconto nei dettagli. “Scendendo da Italo vedo il banner per andare a prendere la coincidenza per venire qui ad Alassio e mi sposto al gate che è alla fine del ventunesimo binario. C’era tantissima gente, noto che c’erano tre extracomunitari che mi guardavano. Prima si sono detti delle cose e poi hanno iniziato ad avvicinarsi”. Per sicurezza Veronica Ursida è entrata in un bar dove è rimasta fin quasi all’orario che doveva salire sul treno.

“Mi sono messa dove c’era più gente possibile. Ad un certo punto mi sento spingere, toccare addosso da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa al petto spingendo. Non so se volevano fare violenza o derubare, però la cosa è stata orribile per me. Per fortuna ho reagito ma nessuna delle persone vicine ha fatto nulla” – ha riferito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Mi sono sentita violata, la cosa assurda che davanti al binario del treno c’erano i poliziotti che chiedevano i documenti per fare le foto in quanto il treno arrivava al confine. Mi sono arrabbiata con loro, sono stata aggredita e voi mi chiedete i documenti. Ci vorrebbe più vigilanza. Dopo essere salita sono scoppiata a piangere, mi veniva da vomitare. Tremavo come una foglia, sono stata sotto choc fino a poco fa” – ha chiuso Veronica Ursida che ha denunciato l’indifferenza in cui si è verificato il tentato di violenza pur essendoci tante persone intorno a lei.

“Ormai c’è degrado e violenza ovunque. Un mondo allo sbando, le persone non ti aiutano. Fanno finta di niente, non ti chiedono come stai e se hai bisogno di qualcosa”.