Walter Nudo contesta la pubblicità a Milano Linate e finisce nella bufera: ‘Che messaggio diamo’ (VIDEO)

Storie di scali e polemiche… Forse diventerà una serie tv o magari un libro raccolta di episodi avvenuti in attesa di intraprendere un viaggio. Dopo sfoghi di Giulia Cavaglià in aeroporto e dello youtuber Marco Togni, che si è ritrovato con un biglietto per Bali e non Bari, arriva la presa di posizione di Walter Nudo.

Walter Nudo critica i manifesti pubblicitari a Milano Linate: ‘Non vedo mascolinità o femminilità’

L’ex naufrago ha manifestato il proprio disappunto dai profili social per alcuni cartelloni pubblicitari esposti a Milano Linate. “Sto vedendo ora la pubblicità di Valentino… In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità e se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono questi non hanno più punti di riferimento. Quindi se poi escono fuori di testa è normale perché noi non li aiutiamo per niente”- ha affermato Walter Nudo.

‘Noi adulti dobbiamo far capire cosa è maschile e cosa è femminile’, pioggia di polemiche

“Noi adulti, noi vaccinati… lasciamo perdere. Noi grandi cerchiamo di avere più responsabilità nel cercare di far capire cosa è maschile e cosa è femminile perché in una coppia è importante”. Affermazioni che hanno scatenato un vespaio di polemiche con il 52enne che è finito in topic trend su Twitter. Molti utenti l’hanno accusato di aver lanciato un messaggio degno del “Medioevo”.