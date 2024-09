Allenatore entra in campo e sgambetta calciatore lanciato a rete a Pontassieve: il video e le scuse di Guidotti

Allenatore entra in campo e atterra il giocatore avversario lanciato a rete. É accaduto nel pomeriggio di domenica 8 settembre a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante la prima partita del campionato di Promozione toscana tra la squadra di casa e gli aretini del Subbiano.

Il gesto antisportivo del tecnico del Subbiano Alessio Guidotti virale sul web: rischia maxi squalifica

Il video, girato durante l’intervento, diventa virale in pochi minuti. Nelle immagini si vede nitidamente che Alessio Guidotti, 43 anni, tecnico del Subbiano, entra in campo e con un tackle in scivolata manda a terra l’attaccante Bourezza, che si stava involando sulla destra dopo un’azione di rimessa. In sostanza un fallo da ultimo uomo con il quale il tecnico aretino ha interrotto l’azione tra l’incredulità dei presenti, giocatori e pubblico.

Il direttore di gara gli ha sventolato in faccia il cartellino rosso tra le proteste dei giocatori di casa e del pubblico. La partita è terminata a reti inviolate. L’allenatore ha chiesto scusa, da regolamento il gesto verrà considerato come antisportivo e dunque, con ogni probabilità, punito una pesante squalifica. La società del Subbiano ha ricevuto a sua volta le scuse del tecnico contro il quale non dovrebbe prendere provvedimenti.