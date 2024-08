Angela Carini testimonial di Webuild, la multinazionale che realizzerà il Ponte sullo Stretto

La Webuild è la multinazionale italiana incaricata della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. In relazione all’ambizioso progetto e ad altre attività del gruppo è stato realizzato un video con testimonial alcune atlete protagonista delle Olimpiadi di Parigi.

Angela Carini è tra le 5 sportive che hanno realizzato lo sport della Webuild

Tra queste queste c’è anche Angela Carini, la pugile finita alla ribalta per aver deciso di abbandonare il match con Imane Khelif che poi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 66 chili. “We dream, we build, we win: sogniamo, costruiamo, vinciamo. Webuild per lo Sport” – il motto dello spot pubblicitario che vede protagoniste gli ori olimpici di Parigi 2024 Caterina Banti (vela) e Alice Bellandi (judo), la campionessa olimpica di marcia di Tokyo 2020 Antonella Palmisano, la velocista Zaynab Dosso e la pugile di Acerra (Napoli) Angela Carini, argenti ai mondiali e agli europei del 2019.

La pugile nel video: ‘Bisogna avere determinazione e passione, credere nel sogno’

“Siamo qui per realizzare tutti lo stesso sogno. Con la passione si costruisce. Si costruiscono sogni” – dice Angela Carini nel video che probabilmente è stato realizzato prima della partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Il talento ti fa solo riuscire a fare delle cose ma non basta. Hai bisogno di costruire, lavorare su te stessa. Avere determinazione e passione. Credere nel tuo sogno”.