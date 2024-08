Angela Carini riceve un’offerta dagli States, spunta l’ipotesi Grande Fratello

In un’intervista rilasciata a La Stampa ha fatto intendere di essere pronta a dire addio al pugilato. “Adesso? Dico ciao alla boxe”. Il futuro di Angela Carini potrebbe non essere più sul ring nonostante le parole di incoraggiamento della premier Meloni: “So che non mollerai”.

Angela Carini chiede scusa a Imane Khelif e dice ‘Ciao alla boxe’

Magari un momento di scoramento per il sogno olimpico sfumato e per il polverone sollevatosi per il caso Imane Khelif e il discusso ritiro. A distanza di 24 ore l’azzurra le ha chiesto anche scusa per il mancato saluto. “Ti auguro di arrivare in finale e di vincere le Olimpiadi“. Nel frattempo Angela Carini ha già ricevuto un’offerta da Jake Paul, Youtuber miliardario che ora si sta dedicando all’organizzazione di incontri di pugilato che vedono atleti in attività e glorie del passato.

Il 15 novembre dovrebbe realizzarsi l’ambizioso progetto di far salire sul ring Mike Tyson. Paul vorrebbe proporre alla pugile di Afragola di entrare a far parte di un circuito dedicato alla boxe femminile con una serie di combattimenti.

L’offerta di Jake Paul per entrare a far parte di un circuito di boxe femminile, la possibile chiamata del Grande Fratello

Nel frattempo sono iniziati a circolare rumors (riportati da Biccy) su una possibile chiamata del Grande Fratello. Del resto al reality hanno partecipato campioni olimpici come Fabio Basile (judo) e Alex Schwazer (atletica). Pochi mesi fa, invece, Valentina Vezzali (scherma) aveva partecipato a L’Isola dei Famosi.