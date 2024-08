Antonino Pizzolato, slancio di… bronzo e bis col brivido nel sollevamento pesi a Parigi 2024

Medaglia di bronzo per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi 89 chilogrammi alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, con 172 chili nello strappo e 212 nello slancio (384 totali), è salito sul gradino più basso del podio: medaglia d’oro al bulgaro Karlos May Nasar che ha centrato anche il record mondiale e olimpico (404 kg), argento al colombiano Yeison Lopez.

Antonino Pizzolato, dalle lacrime di rabbia alla gioia dopo il ricorso al Var per lo slancio a 212 chili

Nel terzo tentativo la giuria aveva annullato il tentativo di Pizzolato, ma dopo una revisione al video è stata confermata la bontà del verdetto: bissato dunque il bronzo conquistato a Tokyo conseguito nella categoria 81 kg.

Erano 92 anni che un atleta azzurro non riusciva a conquistare due medaglie di fila. Per il 27enne di Castelvetrano (Trapani) ha vissuto un tourbillon di emozioni. In pochi secondi è passato dalle lacrime di rabbia per il verdetto dei giudici a quelle di gioia dopo la revisione al Var dopo il challenge chiesto dai tecnici italiani.

Sollevamento pesi, festa a Castelvetrano per il bronzo bis

Nino Pizzolato ha dovuto poi attendere la prova dell’atleta iraniano, che non è riuscito a sollevare a 217 chili, per liberare la sua gioia. L’abbraccio commosso con i tecnici e il secondo podio consecutivo alle Olimpiadi. Il siciliano si regala una festa di compleanno (28 anni il prossimo 20 agosto) anticipata e una grande gioia alla sua Castelvetrano.