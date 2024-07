Dopo l’argento di Ganna arriva un doppio bronzo per l’Italia. Gli azzurri Miressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo hanno conquistato il terzo gradino del podio nella staffetta maschile 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nuoto, la staffetta 4×100 italiana bissa il podio di Tokyo con Miressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo

Oro agli Stati Uniti in 3:09.28 e argento all’Australia in 3:10.35. Per l’Italia il crono si è fermato a 3:10.70. Per la staffetta azzurra si tratta di una conferma del podio olimpico dopo la medaglia d’argento conquistata tre anni fa a Tokyo. Il team azzurro aveva sofferto in batteria dove aveva annaspato per metà gara per chiudere al terzo posto e guadagnare il pass per la finale.

Gigi Samele delle Fiamme Gialle ha conquistato il bronzo sulla pedana del Grand Palais di Parigi battendo l’egiziano Ziad Elsissy, terzo lo scorso anno a Milano, per 15-12 nella sciabola. Tre anni fa a Tokyo l’azzurro era stato argento individuale ed a squadre tre anni fa a Tokyo. “Non potevo esimermi dall’abbracciare una persona speciale in tribuna, è una giornata che non sì può spiegare”.

Bis anche per Samele nella sciabola, terzo gradino del podio dopo le due medaglie nel 2021 ‘Non ci avrei mai pensato’

Il 37enne foggiano commenta ai microfoni della Rai la vittoria della medaglia di bronzo nella scherma alle Olimpiadi di Parigi e l’abbraccio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente in tribuna. “È incredibile aver preso due medaglie in due olimpiadi consecutive, non ci avrei mai pensato. Bisogna sognare in grande, ci ho creduto dalla prima all’ultima stoccata”, ha aggiunto l’azzurro. “Dopo la semifinale ho avuto un momento di sconforto ma poi la volevo davvero questa medaglia” – ha concluso

