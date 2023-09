Carlos Sainz riporta la Ferrari al successo un anno dopo: ‘Strategia perfetta’, Leclerc: ‘Carlos eccezionale’

Con un grande gioco di squadra la Ferrari vince il Gran Premio di Singapore con Carlos Sainz e manda in visibilio tutti i tifosi del Cavallino. La “rossa” non vinceva dal Gran Premio d’Austria da luglio 2022 quando Charles Leclerc s’impose davanti a Max Verstappen.

Carlos Sainz singing "Smooth Operator" on the radio.

You're damn right, man. That was THE smoothest operation of all.



pic.twitter.com/vyQ6D1RXym — bru, (@sculptsainz) September 17, 2023

Carlos Sainz trionfa nel Gran Premio di Singapore un anno dopo l’ultimo successo di Leclerc in Austria

“Una sensazione incredibile e un week-end perfetto. Voglio ringraziare ogni membro della scuderia Ferrari per aver fatto uno sforzo incredibile per vincere dopo un inizio difficile. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare alla perfezione, torniamo a casa con un successo e credo che tutta l’Italia possa essere orgogliosa”. Queste le prime parole di Carlos Sainz che ha riportato alla vittoria la Ferrari al successo nel Gp di Singapore.

“Strategia perfetta? Dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme, poi la safety car ci ha fatto fermare prima e ed ho dovuto tenere dietro tutti ma alla fine ce l’abbiamo fatta, è la sensazione più bella” – ha aggiunto lo spagnolo.

Raggiante l’altro pilota della rossa, Charles Leclerc. “Sono molto felice per il team. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato tanto per capire meglio la monoposto, e oggi siamo stati ripagati. Congratulazioni a Carlos: ha compiuto un lavoro eccezionale per tutto il weekend” – ha dichiarato il monegasco.

“Abbiamo deciso di partire con le Soft per superare George (Russell) al via: era la scelta giusta e ha funzionato perfettamente. Purtroppo ho perduto alcune posizioni a causa del traffico in pit lane nel corso del nostro unico pit stop, sotto Safety car.

Ma anche con questo, la nostra esecuzione oggi è stata ottima, e ne sono molto contento. È fantastico vedere il passo avanti che abbiamo fatto in termini di prestazione assoluta, speriamo di riconfermarci già in Giappone”. Lapo Elkann ha commentato su Twitter la vittoria della Rossa di Maranello. “Che bello vedere la Scuderia Ferrari lì dove merita. Oggi un fantastico Carlos”.