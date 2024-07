Berrettini come Panatta, trionfo da… 10 e lode a Kitzbuhel, l’Italia centra un altro record

Matteo Berrettini fa un passo importante nella storia del tennis italiano centrando la decima vittoria nel circuito Atp nel 250 di Kitzbuhel. In un’ora e venti minuti l’azzurro ha superato il francese Gaston. 7-5, 6-3 per il romano contro un avversario che ha tenuto botta fino al 5 pari del primo set.

Matteo Berrettini ha superato il francese Gaston nella finale dell’Atp 250 di Kitzbuhel: ‘Due settimane matte’

Al primo break il transalpino ha perso contatto con Berrettini che ha chiuso il parziale e nel secondo set è salito fino al a 5-2, poi Gaston ha avuto un sussulto strappando il servizio all’italiano che ha immediatamente reagito chiudendo la partita sul 6-3 e vincendo il secondo torneo consecutivo dopo l’Atp 250 di Gstaad. Un successo che consente a Berrettini di raggiungere Adriano Panatta a dieci successi nel circuito Atp (in testa Sinner con 14 titoli). Con tre titoli eguaglia il numero di successi stagionali Alcaraz che però ha vinto due slam, Roland Garros e Wimbledon.

Non solo l’azzurro risale fino alla quarantesima posizione in classifica e mette nel mirino i primi 30, uno degli obiettivi che si era prefissato. “Sono molto contento e molto stanco. Grazie a tutti del supporto, siete stati incredibili! Sono state due settimane matte per davvero, grazie alla mia famiglia e al mio staff che mi sono stati accanto. Congratulazioni anche a Hugo, mi hai fatto sudare! Sono contento di essere riuscito a rimanere concentrato anche nel finale, non si sa mai nel tennis. Sono soddisfatto.” – ha dichiarato Berrettini a fine partita.

Berrettini eguaglia Panatta nel numero di tornei vinti nell’era open, l’Italia supera il record del 1977 e del 2021

In attesa della finale Musetti-Cerundolo di Umago, l’Italia sale ad otto vittorie stagionali nel circuito e supera il record di vittorie del 1977 e del 2021. Un primato che potrebbe essere ulteriormente ritoccato nelle prossime ore con gli azzurri che potrebbero sfondare il tetto delle dieci vittorie entro la fine dell’anno.