Igor Protti e la dura sfida contro l’ospite sgradito: ‘Partita durissima, ma ce la metterò tutta’

Igor Protti

Dopo aver messo in ginocchio le difese italiane in ogni categoria, Igor Protti sta giocando una delicata partita che spera di vincere con il gol più bello della sua carriera. L’ex attaccante simbolo del Livorno e giocatore di prestigiose squadre come Bari, Napoli e Lazio, ha scoperto di avere un “ospite sgradito” (un tumore) che ha deciso di soggiornare nel suo corpo. Protti ha subito un primo intervento chirurgico e si appresta ora a iniziare un ciclo di cure con l’obiettivo di migliorare la situazione e poter affrontare una nuova operazione nei prossimi mesi.

“È una partita durissima” – ha scritto Protti sui social, “una partita che si può vincere o perdere, ma io ce la metterò tutta come sempre.” La sua determinazione e il coraggio si riflettono nelle parole di chi ha affrontato sfide importanti, sul campo come nella vita.

Il sostegno della famiglia e dei tifosi

Nel suo post Instagram, Protti ha sottolineato quanto sia importante per lui il supporto della sua grande famiglia, che lo accompagna in questa battaglia, anche se non sempre può essere fisicamente vicino. Ha poi aggiunto che, così come si sentiva parte di una grande comunità durante la sua carriera da calciatore, oggi percepisce il calore e la vicinanza di amici, tifosi e tutte le persone che gli vogliono bene.

Questo sentimento di appartenenza e solidarietà è una risorsa fondamentale per affrontare la malattia con speranza e forza.

Ringraziamenti e messaggi ai fan

Protti ha anche voluto ringraziare il personale medico che lo segue con dedizione e competenza, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolgono nel suo percorso di cura. Ha chiesto scusa in anticipo se nei prossimi mesi non riuscirà a rispondere ai messaggi e alle telefonate, ma ha voluto lasciare un messaggio di gratitudine e affetto verso tutti.

“Vi mando un forte ed enorme abbraccio” – ha scritto, chiudendo il suo post con un augurio di forza e speranza.