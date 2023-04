Melissa Satta sbotta su Instagram: ‘Hanno detto anche che porto sfortuna a Berrettini’

Ha deciso di rompere gli indugi dopo essere stata travolta da pesanti attacchi, insulti e minacce. Melissa Satta è finita nel mirino degli haters, e non solo, da quando è legata sentimentalmente a Matteo Berrettini. Qualcuno ha collegato anche il momento no del tennista azzurra alla relazione con l’ex velina.

Lo sfogo di Melissa Satta: ‘Sono mesi che ricevo messaggi di bullismo e sessismo’

Dopo aver incassato in silenzio la show girl di origini sarde si è sfogata sul profilo social: “Sto vivendo una situazione piuttosto surreale. É un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo. Sono due temi che per me sono molto importanti ed ai quali sono molto sensibile” – ha esordito Melissa Satta.

“Posso parlare della vicenda che sto vivendo io ma voglio innanzitutto lanciare un messaggio per le ragazze che vivono situazioni di questo genere. Io vengo attaccata per la mia storia personale e per la storia sentimentale che sto vivendo, poi ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per altri motivi. Penso che nel 2023 non debba esistere né questo tipo di bullismo né questo tipo di sessismo” – ha aggiunto sottolineando di aver accettato tanti anni fa di essere sotto la luce dei riflettori.

‘Vengo attaccata per la mia storia personale, voglio semplicemente provare ad essere felice’

“Accetto qualsiasi cosa comporti essere un personaggio pubblico e quindi se esco mi fanno le foto e vengo paparazzata. Sono contenta di rilasciare foto e autografi, sono contenta di raccontarmi sui social media e di parlare del mio lavoro, del mio ruolo di mamma e di donna anche se comunque amo tenere un po’ di cose per me”. – ha proseguito l’ex moglie di Kevin-Prince Boateng.

“In questo momento sto cercando soltanto di vivere una relazione sentimentale con un’altra persona. Voglio semplicemente provare ad essere felice ed a trovare un mio momento di tranquillità. In questi giorni vengo accusata non so di cosa… forse di essere donna. Dobbiamo ancora essere così sessisti nel 2023?”.

‘Se fosse successo dall’altra parte l’uomo sarebbe stato colpevolizzato in questa maniera?’

Melissa Satta fa poi riferimento alle accuse che le vengono mosse per il difficile momento che sta attraversando Matteo Berrettini. “Se fosse successo dall’altra parte l’uomo sarebbe stato colpevolizzato in questa maniera? Poi colpevolizzata perché? Sono donna e cosa faccio… Ognuno di noi può attraversare un momento difficile nel corso della propria carriera. Gli up and down ci sono per tutti. Amo i social e vorrei che fossero usati con maggiore responsabilità”. Nel mirino della show girl anche i giornali. “Ho visto una testata anche importante con un titolo surreale: ‘Melissa porta sfortuna a Berrettini’. Ma perché?”