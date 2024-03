Impresa del luckyloser (ripescato) Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. L’azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Nei numeri le dimensioni della vittoria del 20enne pesarese con il serbo che non perdeva da un giocatore fuori dalle prime 100 posizioni del ranking dal 2008.

Luca Nardi supera il numero uno del mondo Djokovic e prosegue la sua corsa a Indian Wells

Perfetto al servizio e coraggioso nei punti chiave del match, Nardi è stato abile a sfruttare il black out di Nole nel primo set. Il numero uno del mondo è salito di tono nel secondo parziale ritrovando alcuni colpi ma Nardi ha tenuto botta recuperando anche un break di svantaggio al termine di un interminabile game. Nonostante Djokovic ha portato il set a casa. A questo punto in molti avrebbero scommesso nel crollo del ventunenne.

Niente di tutto ciò Nardi ha mantenuto con autorità il servizio con il 71% di prime palle e il 69% di punti vinti. Sorpreso dalla solidità e dalla tenuta fisica dell’avversario Djokovic ha iniziato a cedere dal punto di vista nervoso mentre Nardi martellava da fondo campo con la sicurezza di un veterano mostrando anche varietà di colpi e sicurezza quando veniva chiamato a rete. Sul 3 a 2 a suo favore è riuscito a strappare il servizio e ad allungare fino al 5 a 2.

Lo schiaffo al volo, l’ace e l’emozione prima di ricevere i complimenti di Nole, il 21enne entra tra i primi 100

Il serbo è riuscito a tenere il servizio ma il braccio di Nardi non ha tremato al momento di servire per il match che ha chiuso prima con un coraggioso schiaffo al volo e poi con un ace.

Quasi incredulo l’italiano che ha faticato a trattenere le lacrime prima di incassare i complimenti di Novak Djokovic. Poi la festa con il suo entourage e il sigillo ha giornata che non dimenticherà mai con “I love Indian Wells” scritto sulla telecamere. Con questa vittoria Nardi entra per la prima volta tra i primi 100 del mondo. Nel prossimo turno affronterà l’americano Tommy Paul, numero 17 del mondo.