Salernitana-Roma 1-2, pagelle e highlights: Kastanos accende la luce, Simy spreca

Seconda sconfitta consecutiva casalinga all’Arechi per la Salernitana che cede di misura ad un inguardabile Roma. I granata recriminano per alcune decisioni del contestato Di Bello e per le chance sprecate mentre agli ospiti sono bastate due conclusioni nello specchio della porta per portare a casa i tre punti. Ora la panchina di Inzaghi, nonostante le prestazioni, è in bilico.

Dopo il tonfo con il Genoa ed una settimana di polemiche, Inzaghi si è presentato al cospetto dei giallorossi di Daniele De Rossi senza ulteriori rinforzi e con il cambio di modulo, 3-4-2-1, e due variazioni nell’undici base: Daliliuc per Lovato (entrambi in procinto di cambiare maglia) e Sambia per Martegani.

La Salernitana imbriglia la Roma nel primo tempo e sfiora il vantaggio

Nel primo tempo la Salernitana ha cercato di restare corta aspettando la Roma per poi ripartire. Per mezz’ora il match il taccuino è rimasto in bianco con Candreva e compagni che non hanno sfruttato a dovere un paio di potenziali ripartenze pericolose. La prima chance importante è di Bradaric con Rui Patricio che respinge lateralmente la conclusione del croato. Subito dopo è Tchaouna ad involarsi, su gran lancio di Candreva, verso la porta ma sua conclusione è una telefonata al portiere giallorosso.

Al 35′ ci prova Candreva con una conclusione dal limite che termina alta sopra la traversa. Nel finale proteste veementi dei padroni di casa nei confronti di Di Bello per un giallo a Pierozzi e per la mancata espulsione di Pellegrini.

Ad inizio ripresa la Roma sblocca subito il risultato con un rigore di Dybala per fallo di mani di Maggiore che protesta per un fallo di Mancini non ravvisato né da Di Bello né dal Var. Al 16′ Candreva serve un delizioso pallone per Simy che non riesce ad impattare bene di testa. Pochi istanti e la Roma trova il raddoppio con la Salernitana che si addormenta sul cross di Karsdorp che trova Pellegrini libero di depositare nel sacco.

Gli episodi sorridono ai giallorossi, Kastanos riapre il match: Salernitana furiosa con Di Bello

I granata provano una reazione d’orgoglio con Martegani che impegna Rui Patricio e Simy che arriva in ritardo per il tap-in. La Salernitana riapre la partita con un bel cross di Tchaouna e l’incornata vincente di Kastanos, in campo al posto di Basic. I granata stringono d’assedio i giallorossi con Candreva che mette in difficoltà Rui Patricio e Tchaouna che lo anticipa ma non trova il pallone.

Nel finale Ikwuemesi ha una buona chance di testa ma il portiere giallorosso non si fa trovare impreparato. Proteste vibranti della Salernitana, con espulsione del team manger Avallone, per due contatti in area. Il primo su Candreva, il secondo sull’attaccante nigeriano. Il risultato non cambia e la Salernitana esce dal campo con una nuova sconfitta immeritata. I campani torneranno in campo domenica 4 febbraio nel lunch match, ore 12:30, con il Torino.

Salernitana pagelle: Pierozzi disattento sul secondo gol, Tchaouna croce e delizia

Ochoa 6: prende due gol da una squadra che fa un solo tiro nello specchio della porta su azione. Sarebbe da senza voto visto che è praticamente inoperoso.

Pierozzi 5,5: gioca un buon primo tempo e incassa un giallo per un fallo che non c’è. Nella ripresa si dimentica di andare a chiudere su Pellegrini in occasione del gol. (33′ st Zanoli 6: mostra di avere una buona gamba e vince diversi duelli uno contro uno. Forse avrebbe meritato una chance dall’inizio).

Gyomber 6: tiene bene un Lukaku non particolarmente brillante. Esce per problemi fisici. (28′ st Lovato 5,5: ha la palla dell’ultima preghiera ma sbaglia ancora una volta clamorosamente e fa ripartire Lukaku che si incarta e spreca un contropiede pericoloso).

Daniliuc 6: è in procinto di trasferirsi al Salisburgo, nonostante ciò entra in campo con la giusta determinazione e non fa male.

Sambia 5,5: tiene bene in fase difensiva, si sovrappone spesso ma senza produrre particolari pericoli. Ha una buona chance ma trova il muro giallorosso a respingere. (17′ st Martegani 6: mette in difficoltà Rui Patricio con una bella conclusione. Avrebbe meritato la riconferma dopo il gol con il Genoa).

Maggiore 5: ancora protagonista sfortunato, la palla gli va a sbattere sul braccio sul contrasto con Mancini in occasione del rigore. Mancano i suoi inserimenti in fase offensiva.

Basic 6: non appariscente ma ordinato e veloce nello smistare i palloni. L’Arechi fischia la decisione di Inzaghi di sostituirlo, lui va negli spogliatoi. (16′ st Kastanos 6,5: entra ed in campo si vede un’altra Salernitana. Segna il secondo gol stagionale e serve un gran pallone a Candreva in occasione del contatto in area con Llorente).

Bradaric 6: si sovrappone con grande continuità ma i compagni spesso lo ignorano. Si lascia sfuggire Karsdorp in occasione del secondo gol.

Candreva 6: vorrebbe spaccare il mondo, delizia il pubblico con alcune giocate d’alta scuola. Reclama per la mancata concessone di un rigore.

Tchaouna 6: croce e delizia, sbaglia un paio di controlli agevoli ma mette di sovente in difficoltà la difesa giallorossa con i suoi cambi di passo. Serve a Kastanos l’assist per il gol della speranza.

Simy 5: si batte ma nell’unica chance in cui riesce a liberarsi dell’avversario non riesce a sfruttare un gran bel cross di Candreva e colpisce male di testa da buona posizione. (28′ st Ikwuemesi 5,5: leggermente più acceso del compagno, ha una buona chance di testa ma Rui Patricio è piazzato bene).

Salernitana-Roma, gli highlights

La conclusione di Bradaric….

… parata da Rui Patricio

La conclusione di Tchaouna bloccata da Rui Patricio

Candreva conclude alto sopra la traversa

I granata chiedono il rosso per un’entrata di Pellegrini su Sambia

Il fallo di mani di Maggiore che determina il rigore per la Roma

Dybala trasforma dagli undici metri

Simy spreca da buona posizione

Pellegrini firma il gol del raddoppio

La conclusione di Martegani parata da Rui Patricio

Kastanos accorcia le distanze

Candreva protesta per un contatto in area con Llorente