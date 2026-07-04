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Chi è Jayley da Cruz, la fidanzata di Lopes Cabral: dopo l’eurogol contro l’Argentina lui corre sugli spalti e l’abbraccia

DiRedazione

Pubblicato: 4 Lug, 2026 - ore: 04:57 #Argentina-Capo Verde, #Jayley da Cruz, #Lopes Cabral
Lopes Cabral con la fidanzataLopes Cabral con la fidanzata

Il calciatore di Capo Verde ha firmato uno dei gol più belli del Mondiale, facendo sognare l’impresa contro l’Argentina

Non è stata soltanto la rete del momentaneo 2-2 contro l’Argentina a conquistare il pubblico. Dopo aver realizzato uno straordinario gol nei tempi supplementari, Lopes Cabral ha regalato un’altra immagine destinata a diventare virale: invece di fermarsi a esultare con i compagni, è corso direttamente sugli spalti dell’Hard Rock Stadium di Miami per cercare una persona speciale.

Dopo qualche istante tra i tifosi, il difensore di Capo Verde ha trovato la giovane donna che indossava la maglia della nazionale con il suo nome sulle spalle e l’ha stretta in un lungo abbraccio davanti alle telecamere.

Una scena romantica che ha immediatamente acceso la curiosità dei tifosi.

Lopes Cabral cerca la fidanzata sugli spalti dopo il gol del 2 a 2
Lopes Cabral cerca la fidanzata sugli spalti dopo il gol del 2 a 2

Chi è Jayley da Cruz

La ragazza abbracciata dal calciatore si chiama Jayley da Cruz ed è la fidanzata di Lopes Cabral.

Ha seguito il compagno negli Stati Uniti fin dall’inizio dell’avventura mondiale, accompagnandolo in quello che rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Sui social ha documentato il viaggio insieme alla nazionale capoverdiana, pubblicando fotografie dagli stadi e condividendo tutta l’emozione per lo storico cammino della squadra.

Sempre al suo fianco durante il Mondiale

Jayley era già presente nella gara d’esordio al Mondiale 2026 contro la Spagna, al termine della quale aveva celebrato il risultato con un messaggio semplice ma significativo:

«Storia fatta», aveva scritto sui social.

Anche dopo il pareggio contro l’Uruguay, partita nella quale Capo Verde ha trovato i suoi primi gol nella competizione, aveva pubblicato una fotografia insieme al fidanzato accompagnandola con poche parole:

«Molto orgogliosa».

Una relazione lontana dai riflettori

Nonostante la popolarità crescente del calciatore, la coppia ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato.

Lo stesso Lopes Cabral, oggi ventitreenne e in forza al Trabzonspor, evita infatti di condividere dettagli della propria vita privata sui social network.

Prima del Mondiale, però, alcuni media olandesi avevano raccontato i preparativi della famiglia del giocatore per raggiungere gli Stati Uniti.

Secondo quelle ricostruzioni, anche Jayley sarebbe rimasta costantemente in contatto con lui durante il ritiro, sostenendolo quotidianamente nel percorso che ha portato Capo Verde a vivere il sogno della sua prima partecipazione mondiale.

L’abbraccio che ha emozionato il pubblico

Il gol contro l’Argentina di Messi resterà probabilmente uno dei momenti simbolo di questo Mondiale per Capo Verde.

Ma altrettanto memorabile è stata la corsa sugli spalti subito dopo la rete.

Per qualche secondo Lopes Cabral ha dimenticato tutto: la tensione della partita, il boato dello stadio e persino i compagni. Cercava soltanto Jayley.

Quando l’ha trovata, l’ha abbracciata davanti a migliaia di spettatori prima di tornare rapidamente in campo per continuare una sfida che, per lunghi tratti, ha fatto davvero sognare la piccola nazionale africana di poter fermare i campioni del mondo argentini.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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