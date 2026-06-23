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Billy, il gatto che ha indovinato 19 partite dei Mondiali: la sua nuova previsione sta facendo impazzire i tifosi

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 23 Giu, 2026 - ore: 18:48 #British Shorthair, #gatto, #mondiali
Billy, il gatto British Shorthair che indovina i risultati dei mondialiBilly, il gatto British Shorthair che indovina i risultati dei mondiali

British Shorthair di un anno sceglie con la zampa una delle due bandiere prima di ogni gara

C’è chi studia statistiche, moduli e precedenti. E poi c’è Billy, un gatto British Shorthair di appena un anno che, almeno finora, sembra aver trovato un metodo infallibile per pronosticare i risultati dei Mondiali 2026. Il felino è diventato un autentico fenomeno dei social dopo aver indovinato tutte le 19 partite del torneo concluse con una vittoria, senza commettere nemmeno un errore.

L’ultima previsione azzeccata è arrivata con il successo dell’Argentina contro l’Austria, risultato che ha ulteriormente alimentato la fama del piccolo “oracolo” a quattro zampe. I suoi video stanno facendo il giro del web e migliaia di tifosi attendono ormai ogni nuova previsione prima del fischio d’inizio.

Come fa Billy a scegliere il vincitore

L’idea è nata quasi per gioco. I proprietari, Linka Lin, 33 anni, e Mark Kelly, 35, residenti a Newry, nell’Irlanda del Nord, posizionano davanti al gatto le bandierine delle due nazionali che stanno per affrontarsi. Billy osserva, si prende qualche secondo – a volte anche qualche minuto – e poi tocca con la zampa una delle due bandiere, indicando così la squadra destinata, secondo lui, alla vittoria.

Un rito semplice che, sorprendentemente, finora ha sempre funzionato. Dal Messico agli Stati Uniti, passando per Francia, Germania, Giappone e infine Argentina, Billy ha indovinato tutti i pronostici delle partite terminate con un vincitore.

“Per noi resta semplicemente il nostro gatto”

Nonostante il successo improvviso, i suoi proprietari assicurano che la quotidianità non è cambiata.

«Come gatto non sembra minimamente interessato al fatto di essere diventato un influencer online. Per noi resta semplicemente Billy», racconta Linka.

La donna spiega che molti utenti seguono con entusiasmo i video pubblicati sui social, vivendo le previsioni come un momento di divertimento prima delle gare.

«Siamo felici di regalare alle persone qualche minuto di leggerezza. Certo, andando avanti nel torneo le aspettative aumenteranno, ma sono abbastanza fiduciosa che Billy saprà gestire anche questa pressione», scherza.

Da gatto di casa a star dei social

Billy è stato adottato quando aveva appena tre mesi da un rifugio della USPCA. Il suo soprannome, “Billy Heartnose”, nasce da una particolare macchia sul naso che ricorda la forma di un cuore.

Secondo la proprietaria, il gatto ha sempre mostrato una notevole capacità di comunicare.

«Ci siamo accorti subito che era molto intelligente. Sa farsi capire con il linguaggio del corpo e con i miagolii. Ti accompagna verso la porta quando vuole uscire oppure quando desidera un premio».

Proprio osservando il suo comportamento è nata l’idea dei primi video, inizialmente dedicati a semplici sfide tra due alternative, come scegliere tra Pepsi e Coca-Cola oppure tra riso e noodles.

L’idea delle bandiere durante i Mondiali

La svolta è arrivata quasi per caso.

«Ero tornata a casa con alcune piccole bandiere raccolte durante un evento. Abbiamo iniziato a usarle per giocare con Billy e proprio in quei giorni erano iniziati i Mondiali. Ci siamo detti: perché non provare? Non immaginavamo minimamente che i video sarebbero diventati virali».

Da quel momento ogni nuova partita viene preceduta dal verdetto del gatto, seguito ormai da migliaia di utenti.

Quando nemmeno Billy riesce a concentrarsi

Non tutte le registrazioni, però, sono immediate. A volte il felino decide rapidamente, altre invece si prende tutto il tempo necessario.

«Una volta abbiamo dovuto interrompere tutto perché una mosca era entrata in casa e Billy continuava a inseguirla invece di scegliere la bandiera», racconta divertita Linka.

Le 19 partite indovinate da Billy

Finora Billy ha previsto correttamente tutti gli incontri dei Mondiali 2026 conclusi con una vittoria. Ecco la sequenza completa dei suoi pronostici:

  • Messico – Sudafrica: vittoria del Messico
  • Corea del Sud – Repubblica Ceca: vittoria della Corea del Sud
  • Stati Uniti – Paraguay: vittoria degli Stati Uniti
  • Scozia – Haiti: vittoria della Scozia
  • Svezia – Tunisia: vittoria della Svezia
  • Inghilterra – Croazia: vittoria dell’Inghilterra
  • Stati Uniti – Australia: vittoria degli Stati Uniti
  • Francia – Senegal: vittoria della Francia
  • Norvegia – Iraq: vittoria della Norvegia
  • Colombia – Uzbekistan: vittoria della Colombia
  • Germania – Costa d’Avorio: vittoria della Germania
  • Giappone – Tunisia: vittoria del Giappone
  • Argentina – Austria: vittoria dell’Argentina

A queste si aggiungono le altre sfide terminate con un successo e pronosticate correttamente dal felino, che mantiene così un percorso netto: 19 pronostici esatti su 19 partite non finite in pareggio. Una striscia che ha trasformato Billy in una piccola celebrità dei social, con migliaia di tifosi che ormai attendono il suo verdetto prima di ogni gara del Mondiale.

I tifosi aspettano il suo verdetto

Sui social le reazioni sono perlopiù ironiche. C’è chi festeggia quando Billy sceglie la propria nazionale e chi spera che questa volta il gatto si sbagli.

«Qualcuno scrive: “Ti perdono solo perché sei troppo carino”. Altri scherzano dicendo: “Guai a te se hai ragione”. Ma nel complesso riceviamo tantissimi messaggi affettuosi».

Le previsioni vengono pubblicate sull’account Instagram @billy_heartnose, dove Billy continua a scegliere, bandierina dopo bandierina, il presunto vincitore delle sfide del Mondiale 2026. Finché la sua incredibile serie positiva continuerà, il piccolo gatto sensitivo resterà uno dei protagonisti più curiosi del torneo.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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