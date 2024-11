Dario Socci torna sul ring e conquista la Thailandia ma non dimentica Salerno (VIDEO)

Da 18 mesi attendeva di indossare i guantoni e salire sul ring per affrontare una nuova sfida. Un match prima con se stesso e poi con gli avversari. Dario Socci è tornato ed ha lasciato subito il segno con una vittoria convincente contro Rattakorn Tassaworn, un pugile che aveva più incontri nelle gambe e soprattutto un ruolino di marcia lusinghiero in termini di successi.

Dario Socci è tornato sul ring dopo 18 mesi

Dario Socci ha mandato al tappeto Rattakorn Tassaworn a Pattaya dopo un lungo stop

L’incontro si è svolto a Pattaya, in Thailandia, dove pugili da tutto il mondo si sono sfidati in un evento trasmesso in diretta sulla tv nazionale dedicata agli sport da combattimento. Sul quadrato il salernitano ha fatto valere la maggiore esperienza internazionale e dopo una breve fase di studio ha preso l’iniziativa. Il momento decisivo a 54 secondi dalla fine del secondo round quando Socci ha prima sferrato un sinistro al volto e poi un destro. Una combinazione che ha letteralmente messo in ginocchio l’avversario.

Rientro con vittoria per Dario Socci

La dedica alla Curva Sud Siberiano: ’18 mesi sono sembrati un’eternità’

“Finalmente sono tornato a combattere. Sono stati 18 mesi intensi e sembravano un’eternità. In questo periodo, ho affrontato tre interventi chirurgici ai gomiti, mio fratello è stato un mese in coma a causa di un incidente e, nello stesso periodo, è nato mio figlio” – ha riferito a fine match Socci, diventato un anno fa papà di Lorenzo Matteo, il giramondo della boxe che non dimentica mai le sue origini. Al termine del match con Rattakorn Tassaworn ha dedicato la vittoria alla Curva Sud Siberiano”, in omaggio alla tifoseria della Salernitana.