Conference League, Bonucci entra per calciare il rigore ma sbaglia e il Fenerbahce va fuori (VIDEO)

L’Olympiakos batte il Fenerbahce 3-2 ai rigori e si qualifica per la semifinale di Conference League, dove incontrerà l’Aston Villa che a sua volta ha eliminato i francesi del Lille ai rigori. Decisivo l’errore dal dischetto di Bonucci entrato all’ultimo minuto dei supplementari proprio per calciare i rigori.

L’Olimpiakos conquista la prima semifinale europea, superato il Fenerbache ai rigori

I tempi regolamentari erano terminati 1-0 in favore del Fenerbahce, grazie ad un gol di Kahveci all’11’. Nell’andata l’Olympiakos si era imposto per 1-0. I greci conquistano per la prima volta nella loro storia l’accesso ad una semifinale europea. Nella stessa competizione la Fiorentina conquista il passaggio al prossimo turno di Conference League dopo aver battuto il Viktoria Plzen, finisce 2-0 la gara del Franchi con le reti firmate da Nico Gonzalez e da Biraghi.

La Fiorentina supera il Viktoria Plzen e sfida il Bruges in semifinale

I viola incontreranno il Club Brugge in semifinale, poiché la squadra belga ha ottenuto il ticket per la prossima fase dopo aver battuto il PAOK. Le date del doppio scontro valido per la semifinale: Fiorentina-Club Brugge sarà il 2 maggio, mentre il ritorno si giocherà a Bruges il 9 maggio.