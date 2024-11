Ecuador in lutto, morto il calciatore Marco Angulo dopo 35 giorni di agonia: aveva esordito in Nazionale

L’Ecuador piange la scomparsa di Marco Angulo, 22enne nazionale deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 7 ottobre. É rimasto in condizioni critiche per 35 giorni prima di morire a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Marco Angulo era rimasto coinvolto in un incidente nel quale avevano perso la vita altri due calciatori

Ad annunciare la morte del centrocampista l’LDU Quito, la squadra della capitale e della massima serie ecuadoriana nella quale militava, in prestito dal Cincinnati, società della Mls statunitense. In nazionale ha debuttato nel novembre 2022 (0-0 contro l’Iraq) e in tutto vantava tre presenze. Aveva conquistato la Copa Libertadores Under 20 con l’Independiente del Valle. Il calciatore era a bordo di una Ford Explorer guidata dalla sorella di Angulo, sulla quale viaggiavano cinque persone.

L’auto si è scontrata con una trave utilizzata per la costruzione di un ponte pedonale, provocando la morte istantanea degli altri calciatori che viaggiavano nel furgone: Roberto Cabezas Simisterra, dell’Independiente Juniors, e Víctor Charcopa Nazareno, del Cuniburo FC. Angulo avrebbe riportato lesioni multiple, tra cui una frattura pelvica, un pneumotorace destro, un edema cerebrale ed emorragie subdurali e subaracnoidee . Nonostante abbia subito una craniectomia decompressiva per alleviare la pressione intracranica non è riuscito a riprendersi.

Aveva esordito in Nazionale e vinto la Copa Libertadores under 20

“La Federazione calcistica ecuadoriana esprime le sue più sentite condoglianze per la morte di Marco Angulo che non era solo un giocatore eccezionale, ma anche un grande compagno di squadra. Lascia un profondo dolore nei nostri cuori, soprattutto in quelli di noi che lo hanno accompagnato in innumerevoli viaggi, ritiri e partite. Riposa in pace, Angulito”.