Tre giovani calciatori muoiono in un incidente in Argentina: il selfie in auto e la tragedia

Il selfie in auto prima della tragedia. Tre giovani di 22, 24 e 25 anni sono morti domenica 7 aprile in un incidente sulla strada 12, molto vicino alla località di Crespo, a Entre Ríos. Le vittime erano originarie della città di Tabossi e tornavano da un recital con un altro amico, ricoverato in ospedale.

Scontro mortale in località Crespo tra due auto, le vittime erano originarie di Tabossi: arrestata una persona

I quattro viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf quando si sono scontrati frontalmente con una Totoya Corolla, a bordo della quale si trovavano un uomo e una donna ricoverati in ospedale. Il conducente della vettura è stato arrestato. Due delle vittime mortali erano fratelli. Si tratta di Ayrton e Brian Bertozzi, rispettivamente di 22 e 24 anni. Entrambi hanno giocato a calcio presso il Club Sociale Sportivo Tabossi della Federcalcio Entre Ríos, che dopo aver appreso la triste notizia, ha espresso le sue condoglianze e ha dichiarato tre giorni di lutto. Erano soprannominati “Gamuza” e “Sore”.

Il terzo giovane morto nell’incidente è stato identificato come Néstor Rodríguez, 25 anni, anche lui della città di Tabossi, calciatore con un lungo tour in diversi club della regione. Il quarto passeggero, il 24enne Emiliano Enrique Migueles, è stato trasferito alla clinica privata Parque de Crespo. “Chiedo una preghiera per Emiliano Enrique, ha avuto un incidente stradale e sta lottando per la vita . Preghiamo tutti insieme. Vieni, Emi” – ha scritto il cugino dei fratelli Bertozzi.

I fratelli Ayrton e Brian Bertozzi militavano nella squadra della loro città, giocava a calcio anche Nestor Rodriguez

Anche il Comune di Tabossi ha dichiarato due giorni di lutto per le vittime: “In quest’ora di tanto dolore e di domande senza risposta, porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai parenti dei tre giovani che hanno perso la vita nel tragico evento. I ragazzi sono figli della nostra gente, quindi un legame stretto ci unisce a loro ”.