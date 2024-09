Errani-Vavassori vincono gli Us Open nel doppio misto, il 2024 anno magico: ‘Un sogno che diventa realtà’

Sara Errani e Andrea Vavassori fanno la storia nel doppio misto in un 2024 che sarà ricordato a lungo dagli appassionati di italiani di tennis. La romagnola e il piemontese sono infatti la prima coppia tutta azzurra di sempre a vincere una prova del Grande Slam. Errani e Vavassori hanno vinto torneo misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. In precedenza Nicola Pietrangeli e Raffaella Reggi avevano vinto nel misto con ‘partner’ stranieri.

Us Open, Sara Errani e Andrea Vavassori fanno la storia, è la prima coppia italiana a trionfare nel doppio misto in uno slam

Il duo italiano, nella finale giocata all’Arthur Ashe Stadium, hanno sconfitto gli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6 (0) 7-5. Quanto mai felici e soddisfatti gli azzurri a fine match. Errani in carriera ha vinto 6 prove Slam e una medaglia d’oro nel doppio femminile; per Vavassori è il primo titolo in un Major. Il piemontese aveva perso due finali (al Roland Garros e agli Australian Open), giocate entrambe in questo 2024.

“É un sogno che diventa realtà, Sara è una giocatrice eccezionale. Ha vinto Wimbledon, Roland Garros… É stato un grande match, complimenti Donald ho seguito la tua carriera. C’è il mio team, finalmente abbiamo vinto uno slam” – ha riferito Vavassori durante la cerimonia di premiazione. “Sara è un esempio. Un’atleta umile… É d’ispirazione. Ho coronato questo il sogno di vincere uno slam. Faccio uno spoiler: giocheremo in coppia nel misto anche agli Australian Open”.

“E’ un momento speciale per me. Condividere questo momento con Andrea è bellissimo per me. Quest’anno per me è stato incredibile” – ha affermato Sara Errani, protagonista di una stagione da incorniciare coronato con l’oro olimpico a Parigi 2024 in coppia con Jasmine Paolini. “Andrea è un ragazzo pazzesco. Umile e divertente, mi far stare bene. Al primo turno abbiamo salvato un match point rischiando di uscire subito. Ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere quest’anno anche se vorrei buttarmi sul divano”.