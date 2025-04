Federica Brignone ‘esorcizza’ l’infortunio con l’ironia, De Chiesa: ‘Non vedo spiragli’

Federica Brignone esulta con la Coppa di gigante

La campionessa azzurra ha ricevuto la telefonata di Mattarella

“Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l’ho fatta grossa in negativo”. Il giorno dopo la caduta choc in Val di Fassa e il brutto infortunio che le ha causato fratture e la rottura del crociato, Federica Brignone non perde il suo spirito e attraverso i social ringrazia chi in queste ore la sta sostenendo postando una foto che la ritrae in clinica dove è stata operata giovedì 3 aprile.

Federica Brignone: ‘Come al solito faccio le cose in grande’

Sono migliaia i messaggi di sostegno per la sciatrice che nel tardo pomeriggio di venerdì 4 aprile ha anche ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina – le parole della 34enne – Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere. Grazie”. L’azzurra è stata visitata nelle prime ore della giornata dal dottor Andrea Panzeri che ieri sera l’ha operata – fa sapere la Fisi – ed è soddisfatta per il decorso post operatorio, tanto che nel pomeriggio la campionessa del mondo di gigante e detentrice della Coppa del mondo assoluta ha già cominciato la fisioterapia assistita. Per la campionessa valdostana comincerà il lungo iter per il recupero con obiettivo i Giochi di Milano-Cortina del prossimo anno.

Deborah Compagnoni: ‘Sono sicura che ce la farà’

Dopo una stagione da regina assoluta, Federica Brignone è caduta ieri nella seconda manche del Gigante ai campionati italiani in Val di Fassa, alla quale con determinazione aveva voluto prendere parte nonostante la stagione delle grandi gare di Coppa fosse terminata, e con che risultati: Coppa del mondo generale, di gigante e di discesa. Ma lei aveva sempre detto che avrebbe onorato anche le prove nazionali. E in queste ore non si contano i messaggi di incoraggiamento per la ‘tigre’. A cominciare da quello di Deborah Compagni.

“Sono sicura che ce la farà, fra un mese, e qui parlo per esperienza, starà già meglio – le parole dell’ex campionessa – Lei ha grinta e carattere, è una tigre, sa lottare, darà il massimo per rientrare e gestire al meglio questo periodo. Io dopo gli infortuni ho fatto gare bellissime, e questo le auguro di fare. il suo è un infortunio grave ma si risolve. Nella vita di uno sportivo c’è sempre questa incognita, lei è sana e sarà bravissima anche a riprendersi”.

Paolo De Chiesa: ‘Il peggio che le potesse capitare’

“L’incidente dal punto di vista sportivo è gravissimo. Il peggio che le potesse capitare in un prova di gigante. Tutto il male possibile è capitato. Sì è vero, l’intervento è andato bene ma c’è il crociato, quando faranno l’operazione? Tra tre o quattro mesi, non so quali siano i tempi. Senza il crociato non si scia. E anche lì altri tempi di recupero. Per me la situazione è pesantissima, purtroppo” – ha riferito Paolo De Chiesa, ex campione azzurro e opinionista Rai,

“Se guarirà bene e deciderà di continuare a correre magari tra due anni tornerà di nuovo lei. Federica ha una certa età. È a fine carriera e non all’inizio. Per cui un infortunio così è drammatico dal punto di vista sportivo. I Giochi? Se riuscirà a sciare per dicembre va bene, ma come li farà senza allenamento?” – si è chiesto De Chiesa. “Goggia quando si era fatta male a gennaio aveva un’altra età. Federica si è infortunata ad aprile, e quest’anno va per i 35 anni, l’età è diversa. Sono molto triste, e preoccupato, la vedo brutta, non vedo nessuno spiraglio”.

L’incoraggiamento di Tamberi e Lindsey Vonn

A sostenere la valdostana anche Gian Marco Tamberi che in una storia su Instagram ha scritto “Forza campionessa non mollare… fidati sarà anche più bello”. “Continua a lottare e guarisci in fretta” ha scritto Lindsey Vonn, che a 40 anni e dopo una pausa lunga quasi sei anni è tornata in gara in coppa del mondo. “Vederti tornare sarà ancora più emozionante che vederti vincere, forza” il messaggio dell’attore Luca Argentero. Conosce bene la figlia Maria Rosa Quario: “Anche da bambina è sempre guarita in frettissima da tutte le cose che aveva, quindi mi auguro che sia rimasta anche oggi quella sua capacità di guarire in fretta. Già oggi vederla così mi ha rassicurato abbastanza”.