Gonzalo Gómez non ce l’ha fatta, il portiere spagnolo stroncato da un brutto male

Gonzalo Gómez non ce l’ha fatta. Il portiere spagnolo è morto all’età di 34 anni a causa della grave malattia contro la quale lottava da tempo. La ferale notizia è stata comunicata lunedì 14 ottobre dopo che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La sua situazione medica è precipitata nelle ultime settimane.

Gonzalo Gómez ha raggiunto la Terza Divisione del calcio spagnolo con l’Sd Logroñés e Calahorra. Ha militato anche nel Náxara tra gli altri club. Dopo il ritiro dal calcio professionistico è diventato allenatore dei portieri. “Il calcio spagnolo è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gómez all’età di 34 anni. Dalla Federcalcio della Rioja porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo e a tutte le famiglie calcistiche in cui ha sviluppato la sua carriera” – ha comunicato il federazione pubblicata sui propri social network.

Per quanto riguarda la messa funebre, avrà luogo mercoledì 16 ottobre alle 19:00 nella chiesa parrocchiale di Nuestra Señora de Valvanera, a Logroño.