Grecia choc, il difensore della nazionale George Baldock trovato morto nella piscina di casa

Il difensore del Panathinaikos e della nazionale greca George Baldock, 31 anni, è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione a Glyfada.

George Baldock trovato morto dal padrone di casa dopo l’allarme lanciato dalla moglie

A scoprire il corpo, il padrone di casa, allertato dalla moglie dello sportivo che non aveva avuto sue, nonostante fosse il compleanno della figlia. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente e, secondo alcune ricostruzioni dei media greci, sul posto sarebbe stata ritrovata una bottiglia di superalcolico. George Baldock era nato a Buckingam in Inghilterra nel 1993 ma aveva la doppia cittadinanza, inglese e greca, per via della famiglia paterna.

Dopo aver militato a lungo nello Sheffield United, era passato al Panathinaikos l’estate scorsa. In questa stagione ha giocato quattro volte, l’ultima delle quali contro l’Olympiacos il 6 ottobre. Dopo il trasferimento, la moglie ancora non l’aveva raggiunto nella sua nuova destinazione.

Dal 2022 Baldock faceva parte del giro della nazionale greca, con cui ha collezionato 12 presenze. In una dichiarazione ha ricordato il calciatore: “Lo Sheffield United Football Club è scioccato ed estremamente rattristato nell’apprendere della scomparsa dell’ex giocatore, George Baldock”. Il difensore ha lasciato il club in estate dopo sette anni a Bramall Lane ed era estremamente popolare tra i tifosi, lo staff e i compagni di squadra che indossavano una maglia rossa e bianca insieme a lui.