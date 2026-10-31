Hamilton in pole davanti a Russell e Leclerc

L’inglese conquista la partenza al palo a Città del Messico con un giro da 1’16″514: battute per appena 9 millesimi le Mercedes di Russell

Lewis Hamilton torna a prendersi la scena in Formula 1 e lo fa con il colore rosso della Ferrari. Il pilota britannico ha conquistato la pole position del Gran Premio del Messico, centrando il miglior tempo nelle qualifiche sul circuito di Città del Messico. Un risultato speciale, perché è la sua prima partenza al palo da quando veste la tuta del Cavallino e interrompe un digiuno che durava da tre anni e tre mesi.

Hamilton ha fermato il cronometro sull’1’16″514, precedendo George Russell per appena 9 millesimi. Una battaglia sul filo dei centesimi che ha premiato l’inglese, capace di trovare il giro decisivo nel momento più importante delle qualifiche. Terza posizione per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 119 millesimi dal compagno di squadra.

«Sono senza parole»: la gioia di Hamilton per la prima pole in Ferrari

Al termine delle qualifiche, il sette volte campione del mondo non ha nascosto la propria emozione. «È davvero bellissimo e sono felicissimo. Sono senza parole perché è stato un weekend duro e impegnativo», ha raccontato.

Il percorso verso la pole non è stato semplice. Hamilton ha spiegato di aver incontrato difficoltà nelle prove libere e di aver avuto problemi che hanno condizionato la preparazione della simulazione di gara. Nonostante le complicazioni, è riuscito a trovare il ritmo necessario per battere tutti nella sessione decisiva.

«Siamo tutti molto vicini e fare la mia prima pole in Ferrari qui è speciale. Volevo questa pole», ha aggiunto, dedicando un pensiero anche ai tifosi: «Spero di averli resi contenti e di riuscirci anche domani».

Per Hamilton si tratta della 105ª pole position della carriera, un traguardo che assume un significato particolare dopo il lungo periodo senza partire davanti a tutti. L’ultima risaliva a oltre tre anni fa: adesso il britannico ha ritrovato il giro perfetto proprio al volante della Ferrari.

L’età e la voglia di vincere: «È tutto nella mente»

Nel commentare il risultato, Hamilton ha parlato anche della propria condizione fisica e della motivazione che continua a spingerlo in pista nonostante gli anni trascorsi in Formula 1.

«L’età? Quando uno vuole qualcosa ce la fa. È sempre tutto nella mente. Io faccio tanto sport per tenermi giovane e in forma, amo quello che faccio ed è una cosa che non è mai svanita», ha spiegato.

Parole che raccontano la determinazione con cui il pilota britannico continua a inseguire nuovi obiettivi. La pole messicana rappresenta una risposta importante anche dopo alcune gare complicate e un fine settimana iniziato con più di una difficoltà.

Antonelli oggi può riportare il titolo iridato in Italia dopo 73 anni

Alle spalle di Hamilton si è piazzato George Russell con la Mercedes, staccato di appena 0″009. Terzo tempo per Charles Leclerc, a 0″119 dalla vetta. Max Verstappen ha ottenuto il quarto crono, davanti all’altra Mercedes di Kimi Antonelli, quinto.

La penalità inflitta all’olandese cambia però l’ordine delle prime posizioni in griglia: Antonelli guadagna un posto e partirà quarto nel Gran Premio che potrebbe consegnare un titolo iridato che all’Italia manca da 73 anni. Potrebbe vincere anche non arrivando al traguardo se Russell non centrerà la vittoria. In caso contrario sarà sufficiente almeno il nono posto. Verstappen scatterà dalla quinta casella.

Il Gran Premio del Messico è in programma domenica 1° novembre alle 21, ora italiana. Hamilton avrà così l’occasione di trasformare una pole dal valore speciale in una vittoria che potrebbe dare ulteriore slancio alla sua avventura in Ferrari.