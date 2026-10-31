Paolo Bonolis avrebbe perso la testa per un’ex tentatrice: 33 anni di differenza, ecco chi è

Carola Moroni e Paolo Bonolis

Il conduttore sarebbe rimasto conquistato da Carola Moroni, 32 anni, secondo un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

Dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, nella vita sentimentale di Paolo Bonolis potrebbe esserci una nuova protagonista. Il conduttore romano, 65 anni, sarebbe nuovamente innamorato e avrebbe iniziato una frequentazione con una donna più giovane di 33 anni. A rilanciare il gossip è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha indicato anche il nome della presunta nuova compagna: Carola Moroni, 32 anni, conosciuta dal pubblico televisivo per la partecipazione a Temptation Island nel 2023.

Una voce destinata a far discutere, soprattutto perché Bonolis ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria sfera privata dopo la separazione dalla produttrice televisiva. Al momento, tuttavia, la presunta relazione resta un’indiscrezione: non sono arrivate conferme né smentite da parte dei due protagonisti.

Chi è Carola Moroni, l’ex tentatrice che avrebbe conquistato Bonolis

Originaria dei Castelli Romani, Carola Moroni non sarebbe una presenza assidua nel mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è privato e conta circa 7mila follower, un numero contenuto rispetto alla curiosità mediatica esplosa attorno al suo nome.

Nel 2023 ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, entrando così nel circuito dei volti conosciuti dal pubblico dei reality Mediaset. In seguito era finita sulle pagine di gossip anche per un presunto avvicinamento a Manuel Maura, all’epoca legato a Francesca Sorrentino.

La sua vita, però, non ruota soltanto intorno alla televisione. È laureata in Informatica e si occupa di attività legate alla gestione aziendale e all’imprenditoria digitale, con interessi anche nel settore dei social media. Tra le sue passioni ci sono inoltre l’arrampicata e le attività all’aria aperta.

L’incontro nell’ambiente di Maria De Filippi: dove sarebbe scattata la scintilla

Un altro particolare dell’indiscrezione riguarda il contesto in cui sarebbe nata la conoscenza. Secondo quanto riferito da Parpiglia, Paolo Bonolis e Moroni non si sarebbero avvicinati negli studi di Tu Sì Que Vales, programma al quale il conduttore partecipa in questa stagione, ma nell’ambiente professionale legato a Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi.

Da quell’ambiente lavorativo sarebbe nata una frequentazione che, sempre secondo il giornalista, avrebbe assunto un significato importante per il presentatore. Parpiglia lo avrebbe descritto come particolarmente coinvolto, al punto da ipotizzare una possibile riduzione degli impegni televisivi per avere più tempo da dedicare alla vita privata.

Si tratta, anche in questo caso, di ricostruzioni non confermate dai diretti interessati. Non è quindi possibile stabilire se Bonolis stia davvero valutando cambiamenti nella propria attività professionale per una nuova relazione.

Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, il gossip torna a parlare del conduttore

La vita sentimentale di Bonolis è tornata sotto i riflettori dopo la conclusione del lungo rapporto con Sonia Bruganelli. La loro separazione era stata annunciata pubblicamente nel 2023, dopo anni di matrimonio e una famiglia costruita insieme.

Da allora il conduttore ha continuato a concentrarsi sulla televisione, evitando di alimentare indiscrezioni sulla propria vita privata. Ora il nome di Carola Moroni riaccende la curiosità del mondo del gossip.

Per il momento, però, la presunta nuova coppia non ha ufficializzato alcun legame. Saranno eventuali dichiarazioni o altri elementi verificabili a chiarire se dietro il rumor lanciato da Parpiglia ci sia davvero una nuova storia d’amore.