Il Pireo si… infiamma per lo storico trionfo dell’Olympiacos in Conference League (VIDEO)

Il gol al 116′ di El Kaabi contro la Fiorentina ha infiammato il Pireo e migliaia di tifosi del club hanno trasformato la notte in giorno. Dopo il gol dell’asso marocchino dell’Olympiacos il pubblico impazzisce in piazza Kotzia. Il sogno di milioni di amici dei Biancorossi si è avverato. Pazzi di gioia i sostenitori greci per quella che sarà una lunga e indimenticabile notte di festa in attesa di abbracciare i propri beniamini.

Al gol di El Kaabi si è scatenata la festa in piazza Kotzia

Le immagini dell’irrefrenabile gioia dei tifosi della squadra del Pireo stanno facendo il giro del web. Clima opposto a Firenze dove i tifosi hanno lanciato qualche razzo per la delusione per il secondo ko in una finale di Conference League. Qualcuno ha portato via i sediolini della curva Fiesole come souvenir visto che sarà completamente rifatta.

L’Olympiacos, vincendo 1-0 la finale di Conference League contro la Fiorentina, fa la storia del calcio greco. I biancorossi del Pireo sono infatti la prima squadra del Paese ellenico ad aggiudicarsi un trofeo europeo, alla loro prima finale di sempre, dopo che invece Panathinaikos e AEK l’avevano già fatto in Coppa dei Campioni e Coppa UEFA, perdendo in entrambe le occasioni.

L’Olympiacos è la prima squadra greca a vincere una coppa europea

Peraltro hanno potuto celebrare il traguardo proprio sul campo degli “odiati” rivali cittadini in giallonero. Mendilibar si conferma uno specialista delle coppe europee, dopo il successo in Europa League della scorsa stagione sulla panchina del Siviglia (ai rigori contro la Roma). Una squadra torna invece a vincere una finale nella propria città dopo quella del 2002 di Coppa UEFA, in cui fu il Feyenoord a festeggiare il trionfo.