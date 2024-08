Imane Khelif, Angela Carini abbandona in lacrime: ‘Ho sentito dei colpi molto forti’

Un match che è durato pochi secondi, poi la decisione di abbandonare dopo un primo colpo subito da Imane Khelif nel match valido per gli ottavi di finali nella categoria 66 kg di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sorpreso l’ex pugile Francesco Damiani durante la telecronaca. “Non è una bella figura, mi dissocio”.

Angela Carini abbandona dopo pochi secondi il match della discordia contro Imane Khelif

Angela Carini ha scelto di non affrontare il match contro la pugile iper-androgina algerina Imane Khelif. Poi, dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale, l’azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto. L’italiana non ha neanche salutato l’algerina che si era sportivamente avvicinata per salutarla. Probabilmente il colpo subito ha scosso l’azzurra che era salita sul ring dopo giorni di polemiche politiche per l’ok del Cio alla partecipazione dell’algerina che in precedenza non aveva avuto il via libera dall’Iba, non affiliata al Comitato Olimpico, a combattere.

“Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso, non è da me arrendermi, è proprio perché non ci riuscivo, ho detto basta e messo fine al match” – così Angela Carini dopo il ritiro nel match del torneo olimpico di boxe contro l’algerina Imane Khelif.

“Io sono salita sul ring per mio padre, la scorsa Olimpiade mio padre era in fin di vita, questa era la mia Olimpiade e volevo percorrere l’ultimo chilometro”, ha aggiunto l’azzurra, che sull’ammissione ai Giochi della rivale – squalificata un anno fa ai Mondiali per l’elevato livello di testosterone – commento:

“Io non sono nessuno per giudicare o prendere una decisione, se questa ragazza è qui ci sarà un motivo. Io l’ho contrastata e sono salita sul ring nonostante le mille polemiche che ci sono state, io non sono nessuno per giudicare. Ho sentito dei colpi molto forti, ho preso colpi, sono una combattente e la mia nazionale lo sa, sono una che anche davanti al dolore non si ferma mai. L’ho fatto solo per la mia famiglia É stato un incontro irregolare? Non sono nessuno per giudicare”.

Angela Carini: ‘Incontro irregolare? Non sono nessuno per giudicare’, Meloni: ‘Non sono d’accordo con il Cio da anni’

Sulla questione si è espressa anche la premier Meloni. “Su questa materia non sono d’accordo da anni con il Cio. Non ero d’accordo con la scelta del 2021, non sono d’accordo oggi. Drazie Angela Carini per come si è battuta anche se non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash… Ritirata mi dispiace ancora di più questa non era una gara ad armi pari” – ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’algerina Imane Khelif che ha dei livelli di testosterone troppo alti per una donna e, dopo essere stata esclusa per questo motivo dalla finale degli ultimi Campionati mondiali, è comunque stata ammessa ai Giochi olimpici.