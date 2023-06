Inter, la finale di Champions League in Piazza Duomo: reazione al gol di Rodri e a fine gara (VIDEO)

Orgogliosi della loro Pazza Inter che è andata ad un passo dallo stendere al tappeto il favoritissimo Manchester City di Guardiola nella finale di Champions League. Sconfitti a testa alta da un guizzo di Rodri in una partita giocata alla pari ed a testa alta.

Rabbia e cori, l’orgoglio dei tifosi nerazzurri in Piazza Duomo dopo il ko nella finale di Champions

Durante la partita non sono mancati cori contro i rivali rossoneri come pochi istanti prima del gol partita come testimoniato da un video che è stato condiviso su Twitter. Poi la grande delusione e la rabbia per le occasioni sprecate nell’assalto finale. Nonostante la sconfitta, migliaia di tifosi dell’Inter stanno cantando cori di sostegno per la loro squadra in Piazza Duomo a Milano. Bandiere, sciarpe e maglie nerazzurre stanno colorando la piazza. Numerosi anche i fumogeni.