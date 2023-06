Immagini sacre del Corpus Domini da inoltrare via social

Il Corpus Domini è la festa del Corpo e del Sangue di Cristo, della presenza di Gesù Cristo nell’Eucaristia.

Storia e significato del Corpus Domini

In questo giorno viene ricordata l’istituzione dell’Eucaristia che ha avuto luogo il Giovedì Santo durante l’Ultima Cena quando Gesù ha trasformato il pane e il vino nel suo Corpo e Sangue. La celebrazione si svolge il giovedì (60 giorni dopo la domenica di Pasqua) dopo la solennità della Santissima Trinità.

Secondo gli storici, la festa ebbe inizio nel Medioevo, quando nel 1208 la religiosa Juliana de Cornillon promosse l’idea di celebrare una festa in onore del corpo e del sangue di Cristo presente nell’Eucaristia.

Corpus Domini, la prima celebrazione nel 1246 a Liegi

Nello specifico fu celebrato per la prima volta nel 1246 nella diocesi di Liegi (Belgio). Un evento miracoloso nella chiesa di Bolsena, in Italia, diede ulteriore impulso alla celebrazione con da Papa Urbano IV che istituì definitivamente la festa.

Il grande riconoscimento arriverà con Papa Nicola V, quando nella festa del Corpus Domini nel 1447, uscirà in processione con la Santa Ostia per le strade di Roma.

Corpus Domini, dove vedere la Messa in diretta tv

La Messa per la solennità del Corpus Domini sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Policastro (Salerno) su Rai 1 con inizio alle ore 11. Canale 5 propone dalle ore 10 alle ore 11 la celebrazione della Messa della domenica da altri luoghi d’Italia. Su Tv2000 la Santa Messa andrà in onda alle 07.00 e alle ore 08.30, mentre alle 12 ci sarà l’Angelus del Papa da Piazza San Pietro.

Alle 12:00 la tradizionale recita dell’Angelus. Di seguito alcune immagini sacre da condividere sui social oggi 19 giugno in occasione della festività del Corpus Domini.