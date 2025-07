L’Italia trionfa ancora nella Volleyball Nations League 2025, la reazione di Velasco e la nota stonata

Ancora un trionfo per l'Itavolley femminile

Terza VNL in quattro anni: battuto il Brasile 3-1. Ventinovesima vittoria consecutiva per l’Italvolley femminile

L’Italia della pallavolo femminile continua a scrivere la storia. Dopo i successi alla Volleyball Nations League 2024 e l’oro olimpico a Parigi 2024, le azzurre del volley hanno conquistato anche la VNL 2025, imponendosi per 3 set a 1 sul Brasile nella finalissima disputata all’Atlas Arena di Łódź, in Polonia.

È la terza VNL vinta in quattro anni dopo le edizioni del 2022 (Ankara) e 2024 (Bangkok). Con questo trionfo, l’Italvolley femminile guidata da Julio Velasco prosegue un percorso semplicemente perfetto: 29 vittorie consecutive in partite ufficiali e una superiorità tecnica e mentale che al momento non conosce rivali.

Italia-Brasile, i parziali della finale

Nella sfida decisiva del torneo intercontinentale, le azzurre hanno reagito con forza dopo aver perso il primo set 22-25, imponendosi nei successivi tre con i parziali di 25-18, 25-22, 25-22. Un risultato che certifica l’incredibile solidità mentale del gruppo, capace di mantenere il controllo anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Le protagoniste in campo: Antropova top scorer

La miglior realizzatrice per l’Italia è stata ancora una volta Ekaterina Antropova, con 18 punti, seguita da una grande prova di Myriam Sylla (16), Paola Egonu (12) e Sarah Luisa Fahr (10). Nonostante un avvio complicato, tutte le atlete sono salite di livello nel corso del match.

Chi ci ha giocato lo sa,

chi vede giocare lo capisce:

nessuno sport unisce i giocatori ed è sincero come la #pallavolo

Specialmente femminile.

Immense Tutte, Emozionanti, Campionesse Sempre!

E come #Velasco per lo Sport, nessuno mai!#ItaliaBrasile #VNL2025 #VNLFinals #italvolley pic.twitter.com/fdZF5ld2Qs — Alessandro Fenice®️©️ (@alexfenice) July 27, 2025

Velasco: “Una finale difficilissima, orgoglioso della squadra”

Nel post partita, il CT Julio Velasco ha commentato così la vittoria:

“Oggi era la finale, quindi una partita difficilissima, contro un Brasile che non si arrende mai. Non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo, ma abbiamo lottato fino alla fine. Anche le giocatrici entrate dalla panchina hanno fatto molto bene: sono davvero orgoglioso di questo gruppo.”

Il tecnico ha anche espresso preoccupazione per l’infortunio subito da Alice Degradi, costretta a lasciare il campo durante il match.

“L’unica nota negativa è l’infortunio di Degradi. Speriamo non sia grave, anche perché ci aspettano settimane impegnative in vista del Mondiale.”

Fabris: “Un’età dell’oro per la pallavolo italiana”

A fare eco a Velasco è stato Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, che ha esaltato il momento storico della nazionale e del movimento:

“Dopo un anno non cambia il risultato: la Nazionale italiana di Julio Velasco è ancora la più forte. Ventinove successi consecutivi, l’oro in VNL, e una Serie A che domina in Europa e nel mondo. Un’età dell’oro, che non accenna ad arrestarsi.”

Fabris ha anche sottolineato come la continuità nei risultati sia merito di un’intera filiera di qualità: giocatrici, staff tecnico, Federazione e club della Serie A.

Prossimo obiettivo: il Mondiale

Ora l’attenzione si sposta ai Mondiali di pallavolo femminile, in programma a fine agosto. L’Italia si presenterà da favorita, ma come ha ricordato Velasco, “quando sei in cima, tutti vogliono batterti”.

La Nazionale, però, ha dimostrato di avere non solo il talento ma anche la mentalità per rimanere al vertice. Il sogno continua.