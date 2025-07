Darderi trionfa ancora: vince a Umago sotto la pioggia con il brivido, best ranking a un passo

Darderi rischia di farsi male subito dopo aver realizzato il punto che lo ha fatto trionfare ad Umago

Luciano Darderi conquista il titolo Atp 250 di Umago con autorità

Luciano Darderi continua a stupire: dopo il trionfo a Bastad, l’italo-argentino ha vinto anche il torneo Atp 250 di Umago, in Croazia, conquistando così il suo secondo titolo consecutivo e il quarto in carriera. Una finale gestita in modo impeccabile contro lo spagnolo Carlos Taberner, dominata con un doppio 6-3 sotto la pioggia.

Com’è andata la finale tra Darderi e Taberner a Umago

Darderi, numero 46 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, ha lasciato poco margine all’avversario. Ha servito con grande efficacia (7 ace, 88% di punti vinti con la prima, 80% con la seconda), non concedendo nemmeno una palla break. Carlos Taberner, attualmente numero 111 ATP, ha potuto poco contro la solidità e la fiducia del 23enne azzurro, ormai in un momento d’oro.

Quante partite consecutive ha vinto Luciano Darderi?

Con questa vittoria, Luciano Darderi raggiunge nove vittorie consecutive nel circuito maggiore: cinque ottenute a Bastad e quattro a Umago. Si tratta del terzo titolo Atp del 2025 per lui (dopo Marrakech e Bastad) e del quarto in carriera, includendo il primo trionfo nel 2024 a Cordoba. Numeri da top player, soprattutto per un tennista che fino a pochi mesi fa era considerato una promessa in cerca di conferme.

Quali sono ora le prospettive nel ranking Atp?

Grazie a questo successo, Darderi salirà al numero 35 del ranking mondiale a partire da lunedì 28 luglio, avvicinandosi al proprio best ranking (32). Un traguardo che certifica la crescita costante dell’azzurro e la sua capacità di imporsi su superfici diverse.

Un match point tra brividi e fair play: cos’è successo

La gioia per la vittoria è stata momentaneamente oscurata da un piccolo problema fisico al piede accusato proprio sul finale. Dopo aver chiuso il match, Darderi è rimasto a terra visibilmente dolorante ed è stato aiutato a rialzarsi da Taberner, in un gesto che ha strappato applausi al pubblico di Umago. Il tennista ha poi confermato che si è trattato solo di un fastidio e che si è subito fatto controllare dal fisioterapista.

Le parole di Darderi dopo la vittoria a Umago

“È pazzesco, negli ultimi mesi ho conquistato tre titoli. Voglio ringraziare il mio team e gli organizzatori, è il momento più importante della mia carriera. Non mi aspettavo di vincere così tanto in così poco tempo”, ha dichiarato Darderi subito dopo la premiazione. “Ora cercherò di recuperare e di mantenere questo livello di gioco. Spero di tornare anche il prossimo anno a Umago”.

An UNBELIEVABLE ending in Umag 😱



Luciano Darderi clinched the Croatia Open title but seriously injured himself while celebrating the win 🫢 pic.twitter.com/sIqR3WZcBS — Tennis Channel (@TennisChannel) July 26, 2025

Quando giocherà di nuovo Darderi?

Dopo la brillante campagna su terra rossa, il prossimo appuntamento per Darderi sarà sul cemento di Toronto, dove esordirà lunedì 28 luglio contro un tennista proveniente dalle qualificazioni. Un passaggio importante in vista del tour nordamericano che culminerà con gli US Open a fine estate.

Conclusione: Darderi, la sorpresa che si fa certezza nel tennis azzurro

Il 2025 si sta rivelando un anno straordinario per Luciano Darderi. L’ex promessa sta diventando una realtà del tennis mondiale, capace di vincere e convincere su ogni superficie. La sua crescita non è più episodica, ma strutturata, continua e supportata da numeri concreti. Il nuovo numero 35 del mondo è pronto ora a sfidare i migliori anche nei grandi tornei sul veloce, con una fiducia e una tenuta mentale da veterano.