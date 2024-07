Jasmine Paolini come Graf e Williams, finale a Wimbledon dopo Parigi: ‘Devo ancora realizzare’ (VIDEO)

Non finisce di stupire Jasmine Paolini che supera al termine di una partita incredibile l’indomabile Donna Vekic con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6.

Jasmine Paolini supera in rimonta la croata Donna Vekic e vola in finale a Wimbledon: è la prima azzurra a riuscirci

É la prima italiana a conquistare la finale sull’erba di Wimbledon. La toscana è alla seconda finale slam consecutiva dopo essere giunta all’atto finale al Roland Garros, a Parigi. Una doppia finale nello stesso anno che in passato avevano raggiunto fuoriclasse come Steffi Graf, Justine Henin, Venus Williams e Serena Williams.

Paolini è stata costretta a rincorrere per tutto il match contro un’avversaria che macinava colpi sul servizio ma che ha dimostrato sicurezza anche nei colpi di volo fin quando ha retto fisicamente. Dopo aver rimontato il primo set sembrava che la partita potesse girare in favore dell’azzurra ma la Vekic ha subito messo a segno il break. Anche in questa circostanza Jasmine non si è scomposta e quando l’avversaria ha avuto un nuovo passaggio a vuoto ne ha approfittato per strapparle il servizio.

La 28enne croata sembrava non averne più. Paolini ha avuto due match point per chiudere il match ma l’avversaria ha trovato energie inaspettate e un colpo sensazionale sul 6-5 allungando la partita al tie-break. Grande equilibrio fino all’otto pari. Le energie di Vekic erano ormai al lumicino e Jasmine Paolini non si è fatta prendere la frenesia ed ha chiuso sul 9-8 grazie ad un errore dell’avversaria liberando così il suo sorriso. Scatenata mamma Jaqueline in tribuna.

‘L’ultimo mese è stato pazzesco, ricorderò per sempre questa partita’

A fine partita le è stato fatto notare che è stata la semifinale più lunga della storia di Wimbledon. “Spero vi siate goduti il match, è stata una partita davvero tesa, adesso spero di recuperare al meglio perché abbiamo giocato circa 3 ore” – ha affermato la toscana. Poi le hanno fatto notare che è la prima italiana a raggiungere la finale sull’erba londinese. “Devo ancora realizzare questa cosa. Provo a concentrarmi però solo su quello che devo fare in campo, amo giocare a tennis. Da piccola vedevo le finali di questo torneo, adesso provo a godermi il presente ma l’ultimo mese è stato davvero pazzesco”.

Una partita che resterà indelebile nella mente della tennista. “È stata davvero difficile oggi, lei ha giocato in maniera incredibile, tirava vincenti da tutte le parti, ho fatto un po’ di fatica all’inizio ma mi ripetevo di dover lottare su ogni palla e di migliorare, perché stavo servendo davvero male (ride). Sono così felice, mi ricorderò per sempre di questa partita”. In finale affronterà la vincente della semifinale Krejcikova-Rybakina.