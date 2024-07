Jasmine Paolini fa la storia, è la prima italiana in semifinale a Wimbledon e vola al 5° posto mondiale

La favola di Jasmine Paolini nel giorno dell’eliminazione di Jannik Sinner. L’azzurra scrive un’altra pagina di storia del tennis italiano a Wimbledon. É la prima tennista tricolore a conquistare le semifinale sull’erba londinese.

Jasmine Paolini ha strapazzato la ‘bestia nera’ Emma Navarro ed ha centrato la prima semifinale di un’italiana a Wimbledon

Jasmine Paolini ha dominato nei quarti di finale l’americana Emma Navarro, la sua bestia nera. La 28enne di Bagni di Lucca si è imposta nettamente 6-2, 6-1 in meno di un’ora sulla statunitense, numero 17 Wta che aveva vinto le tre le sfide precedenti con l’azzurra, tutte disputate sul cemento negli ultimi nove mesi. Con questa vittoria la toscana diventa numero 5 al mondo nella classifica WTA e punta la quarta posizione che raggiunse Francesca Schiavone, il miglior piazzamento da un’italiana da quando esiste la graduatoria.

Per entrambe si trattava del prima volta tra le migliori otto ai “the Championships”. Ora Jasmine Paolini e la vedrà in semifinale con la croata Donna Vekic, numero 37 Wta, che nei quarti ha superato in rimonta la sorprendente neozelandese Lulu Sun, numero 123 del ranking, partita dalle qualificazioni.

‘Da bambina vedevo le semifinale in televisione, ora la giocherò’

“É incredibile, è pazzesco aver vinto su questo campo. Sono così contenta che non so cosa dire in questo momento. É speciale essere qui in semifinale, diventare la numero 5 del mondo è incredibile” – visibilmente emozionata Jasmine Paolini al termine del match vinto contro la statunitense Navarro che la porta in semifinale a Wimbledon.

“Da bambina vedevo le semifinali in televisione e ora la giocherò. Ho giocato un gran match, con lei avevo perso tre volte. Quindi per batterla devo aver giocato bene. Vekic? sarà dura, è una semifinale Slam e giochi sono con avversari forti. Sta giocando alla grande, combatterò su ogni palla. Sono riconoscente di essere qui” – ha aggiunto l’azzurra.