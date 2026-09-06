Kimi Antonelli, impresa a Monza dopo 60 anni: dalla 19ª posizione alla vittoria. «Un sogno che si realizza»

La gioia di Kimi Antonelli sul podio di Monza

Il pilota Mercedes rimonta dall’ultima fila, supera Russell a tre giri dalla fine e conquista il suo primo trionfo nel Gp d’Italia: «Sono felicissimo»

Kimi Antonelli ha riscritto la storia a Monza. Partito dalla 19ª posizione, il pilota della Mercedes ha completato una rimonta clamorosa e ha vinto il Gran Premio d’Italia 2026, mandando in delirio il pubblico dell’Autodromo Nazionale.

Un’impresa costruita con una lunga serie di sorpassi e culminata nel duello tutto Mercedes con George Russell, superato a soli tre giri dalla fine. Al secondo posto ha chiuso proprio Russell, mentre Max Verstappen ha completato il podio con la Red Bull.

«Non avrei mai potuto immaginare di essere qui quest’oggi, ma ci siamo riusciti e sono davvero molto felice», ha detto Antonelli appena sceso dalla Mercedes. Una frase che racconta meglio di qualsiasi numero la portata della sua domenica.

La rimonta dalla 19ª posizione e il sorpasso su Russell

Antonelli era costretto a partire in fondo alla griglia per una penalità legata alla power unit. La partenza dalla 19ª casella sembrava rendere quasi impossibile puntare alla vittoria, ma il ventenne italiano ha iniziato immediatamente a recuperare posizioni.

La gara è stata poi condizionata dal violento incidente di Charles Leclerc, finito contro le barriere alla Parabolica nelle prime fasi, episodio che ha provocato la bandiera rossa e la sospensione della corsa. Leclerc, fortunatamente, è uscito dall’auto senza conseguenze fisiche.

Dopo la ripartenza, Antonelli ha continuato la sua progressione fino a riportarsi nelle prime posizioni. «Sapevo di poter avere un’opportunità per la vittoria, per cui senza dubbio ci ho creduto, specialmente quando mi sono trovato dietro George», ha raccontato.

Il duello con il compagno di squadra è diventato il momento decisivo della gara. Antonelli ha attaccato Russell e, a tre giri dalla fine, è riuscito a completare il sorpasso che valeva la vittoria davanti al pubblico di casa.

«Quando sono finito nella ghiaia pensavo di aver perso tutto»

Nel suo racconto c’è anche il brivido che avrebbe potuto trasformare il sogno in un incubo.

«Quando sono finito nella ghiaia è stato un momento spaventoso, pensavo di aver perso la mia opportunità», ha spiegato Antonelli.

Il pilota Mercedes è però riuscito a rimettere in carreggiata la vettura e a proseguire la sua rimonta. Le gomme più fresche, secondo quanto spiegato dallo stesso italiano, gli hanno consentito di mantenere un ritmo elevato nella fase decisiva.

«È incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si realizza», ha aggiunto.

E poi il pensiero alla gara che sembrava impossibile alla vigilia: «Non avrei mai pensato di trovarmi sul gradino più alto del podio visto anche che partivo molto indietro nella griglia. Ma ho lottato da subito, ci ho creduto».

Il tuffo verso il box e l’abbraccio con i genitori

Subito dopo la vittoria, Antonelli ha lasciato esplodere tutta la sua emozione. Il giovane pilota si è diretto verso il box della Mercedes e si è tuffato ad abbracciare i genitori, visibilmente commosso.

A Monza si è consumata così una giornata destinata a rimanere nella storia della Formula 1 italiana. Antonelli è diventato infatti il primo italiano a vincere il Gran Premio d’Italia dal 1966, quando a trionfare era stato Ludovico Scarfiotti. È inoltre il più giovane vincitore nella storia della gara di Monza.

Una vittoria che allunga anche il vantaggio nel Mondiale

Il successo ha un peso enorme anche nella corsa al titolo.

Russell, che partiva dalla prima fila e sperava di sfruttare la penalità di Antonelli per ridurre il distacco in classifica, ha invece chiuso secondo. Il margine tra i due piloti Mercedes è così salito a 66 punti in favore di Antonelli dopo 13 Gran Premi.

Alle loro spalle si è piazzato Verstappen, protagonista di una rimonta importante dopo le difficoltà incontrate nelle giornate precedenti.

Ferrari, un’altra domenica da dimenticare

Per la Ferrari, invece, il Gran Premio di casa si è trasformato in una nuova delusione.

Charles Leclerc è uscito di gara dopo il violento incidente alla Parabolica, mentre Lewis Hamilton ha concluso soltanto al sesto posto. La gara del monegasco era terminata già nelle prime fasi, mentre Hamilton ha dovuto accontentarsi di una posizione lontana dal podio.

Sul podio, dunque, nessuna Ferrari. A Monza ha invece trionfato un italiano, su una Mercedes, dopo essere partito dalla 19ª posizione.

È proprio questo il dettaglio che rende la vittoria di Antonelli qualcosa di molto più grande di un semplice successo: sessant’anni dopo Scarfiotti, un italiano torna a vincere il Gp d’Italia e lo fa al termine di una rimonta che sembrava impossibile.