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Kimi Antonelli conquista Spa: pole da applausi: ‘Ora voglio restare davanti’, cosa teme il pilota Mercedes

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 18 Lug, 2026 - ore: 17:56 #Belgio, #Kimi Antonelli, #pole position
Kimi Antonelli con Max Verstappen e Lando NorrisKimi Antonelli con Max Verstappen e Lando Norris

Il talento italiano firma la sesta pole in carriera in Belgio e guarda già alla gara

Andrea Kimi Antonelli continua a stupire il mondo della Formula 1. Il giovane pilota della Mercedes ha conquistato una splendida pole position nel Gran Premio del Belgio, confermandosi tra i protagonisti assoluti del Mondiale. Sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, il bolognese ha preceduto Max Verstappen, mentre Lando Norris, terzo sul cronometro, sarà arretrato di dieci posizioni in griglia per una penalità.

Kimi Antonelli firma una pole storica a Spa

Antonelli ha fermato il cronometro in 1’44″361, completando un giro praticamente perfetto dopo essere stato il più veloce anche nella seconda e nella terza sessione di prove libere.

Per il pilota Mercedes si tratta della sesta pole position della carriera, tutte conquistate nel corso di questa stagione, a conferma di una crescita impressionante.

L’impresa assume un valore ancora maggiore perché un italiano non partiva davanti a tutti a Spa dal 2009, quando a riuscirci fu Giancarlo Fisichella.

Le parole dopo le qualifiche

Al termine della sessione, Antonelli ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto.

“La pista è cambiata parecchio, ma siamo migliorati giro dopo giro e siamo riusciti a conquistare la pole. Ho fatto un buon giro e sono cresciuto molto soprattutto nel secondo settore. Sono davvero molto contento.”

Il giovane pilota guarda però già alla gara, consapevole che il lavoro più difficile deve ancora cominciare.

“Domani sarà fondamentale partire bene per arrivare davanti alla curva 5. Ci sarà tanto degrado delle gomme, ma cercheremo di fare il massimo. Sarà una gara divertente.”

La griglia cambia con la penalità di Norris

Alle spalle di Antonelli scatterà Max Verstappen, mentre Lando Norris, autore del terzo tempo, dovrà scontare una penalità di dieci posizioni per la sostituzione della quarta centralina della sua McLaren e partirà dalla tredicesima casella.

La penalizzazione favorisce anche la Ferrari: Charles Leclerc, quinto nelle qualifiche, guadagna una posizione e scatterà dalla seconda fila, mentre Lewis Hamilton partirà dalla quinta casella.

Antonelli sogna un’altra impresa

La pole conquistata in Belgio rappresenta un’altra tappa della straordinaria stagione del talento italiano, ormai stabilmente protagonista ai vertici della Formula 1.

Ora l’obiettivo è trasformare la velocità mostrata sul giro secco in una vittoria su uno dei circuiti più iconici del calendario mondiale.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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