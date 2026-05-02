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Miami, Antonelli in pole e la dedica a Zanardi: ‘Questa è per lui’, mentre McLaren domina la sprint

DiRedazione

Pubblicato: 2 Mag, 2026 - ore: 23:48 #Formula 1, #Kimi Antonelli, #Miami, #Zanardi
Kimi AntonelliKimi Antonelli

Il giovane italiano firma la terza pole consecutiva e ricorda Zanardi, Norris torna alla vittoria nella gara breve

La pole di Antonelli a Miami in Formula 1 non è solo un risultato sportivo. È un momento carico di significato. Il giovane pilota italiano conquista la terza pole consecutiva e la dedica ad Alex Zanardi, nel giorno in cui tutto il Circus si è fermato per ricordarlo.

“Questa pole è per lui”, dice Antonelli. E il weekend cambia immediatamente dimensione.

La pole: Antonelli davanti a tutti

Nelle qualifiche del sabato sera, Antonelli è il più veloce, precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc.

Un risultato che lo inserisce in un club ristretto: tre pole consecutive, come solo Senna e Schumacher erano riusciti a fare.

Un segnale chiaro, anche nella gestione di un weekend complicato: “Non è stato facile, ma il giro è stato molto buono”.

La sprint: dominio McLaren

Se la qualifica parla italiano, la sprint parla McLaren.

Lando Norris domina dall’inizio alla fine, davanti al compagno Oscar Piastri. Terzo posto per Charles Leclerc, che mostra segnali di crescita con una Ferrari aggiornata.

La gara breve racconta una McLaren tornata competitiva dopo un avvio incerto di stagione.

“Abbiamo fatto un lavoro eccezionale sugli aggiornamenti”, spiega Norris. Una vittoria che pesa soprattutto per il morale.

Ferrari in crescita, ma non basta

Leclerc chiude terzo dopo aver provato a insidiare Piastri nel finale.

La Ferrari porta aggiornamenti importanti, inclusa una nuova configurazione aerodinamica, e i risultati si vedono.

“Non possiamo accontentarci”, ammette il monegasco. Il passo c’è, ma serve qualcosa in più per lottare davvero per la vittoria.

Antonelli: errore, penalità e rimonta difficile

La sprint è più complicata per Antonelli.

Una partenza non perfetta e una penalità per track limits compromettono la gara. Il pilota Mercedes perde posizioni e chiude fuori dal podio.

“Ero arrabbiato con me stesso, ho commesso troppi errori”, ammette. Ma resta leader del mondiale, con Russell che accorcia a sette punti.

Il ricordo di Zanardi

Il momento più intenso del weekend arriva prima della gara.

Tutti i piloti schierati sul traguardo, un minuto di silenzio, il volto di Alex Zanardi sul tabellone.

Un ricordo che lega due epoche: Zanardi e Senna, scomparsi entrambi l’1 maggio, a distanza di 32 anni.

La dedica di Antonelli non è solo simbolica. È il segno di una continuità tra generazioni.

Cosa cambia per il Gran Premio

La McLaren si presenta come favorita dopo la sprint.

Ferrari cresce ma deve trovare qualcosa in qualifica. Mercedes resta competitiva, ma con margini di miglioramento.

“Cambieremo poco”, dice Norris. Segno che il pacchetto funziona.

Un weekend che va oltre la pista

Non è solo una gara.

È un weekend in cui risultati, memoria e simboli si intrecciano. La pole di Antonelli e la dedica a Zanardi diventano il centro di tutto.

Un elemento che emerge chiaramente: la Formula 1 non è fatta solo di tempi e classifiche, ma anche di storie che continuano a vivere.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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