Manuel Bortuzzo, la favola diventa realtà con il bronzo olimpico: ‘Come un oro’, la Stories di Aldo Montano

Manuel Bortuzzo ha conquistato il bronzo dei 100 rana Sb4 alle Paralimpiadi di Parigi. L’azzurro aveva il quarto tempo in batteria ma ha spinto nella prima vasca e tenuto la terza posizione. Oro all’atleta neutrale Dmitrii Cherniaev ( 1’32″20), argento al greco Antonios Tsapatakis (1’36″16).

Manuel Bortuzzo conquista il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi migliorando di due secondi il record italiano

L’azzurro è stato strepitoso nella prima vasca ed ha difeso con i denti il terzo gradino nella vasca di ritorno migliorando il primato italiano di due secondi. Evidentemente l’emozione al termine della gara di Bortuzzo. Una favola che si realizza. Un sogno che sembrava svanito dopo la sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 che l’aveva costretto alla sedia a rotelle.

“Terzo alla paralimpiade era quello che mi aspettavo ed è quello che mi è riuscito meglio con il record italiano. All’ultima vasca ero quasi piantato ma ho pensato a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Per me è come vincere un oro. Se sono qua lo devo al mio allenatore, Francesco…. Mi ha sempre saputo riprendere quando stavo per mollare. Un grazie alle Fiamme Oro ed alla mia famiglia”.

Aldo Montano è stato tra i primi a commentare l’impresa del triestino che partiva come outsider nella finale paralimpica. “Bronzone, fenomeno. Manuel Bortuzzo nostro orgoglio” – ha scritto l’ex sciabolatore che aveva spronato il triestino ad affrontare il percorso paralimpico durante l’avventura al GF Vip.