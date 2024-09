Martina Caironi si riprende il titolo paralimpico dei 100 metri ma è dramma Sabatini-Contraffatto

“Incredibile, tutto può succedere. Mi dispiace tanto per Ambra ed anche per Monica. É brutto cadere all’arrivo”. Non riesce a lasciarsi andare del tutto Martina Caironi al termine della finale dei 100 metri che l’ha laureata campionessa olimpica nell’ultima gara della sua carriera olimpica alle paralimpiadi di Parigi 2024. “Non capisco più niente, mi spiace tantissimo per Ambra e Monica, io invece sto volando…”.

Martina Caironi conquista il titolo paralimpico dei 100 metri a Parigi 2024 dopo il trionfo a Rio 2016

Martina Caironi si riprende il titolo già conquistato a Rio 2016, correndo in 14.16 (season best) la gara regina di categoria allo Stade de France e portando a casa una medaglia storica, la numero 70 dell’Italia. La medaglia d’argento è andata all’indonesiana Karisma Evi Tiarani (14.26, record del mondo T42), il bronzo alla britannica Ndidikama Okoh (14.59).

Ambra Sabatini è caduta ad un passo dal traguardo quando stava rimontando sulla compagna di squadra. Su di lei è inciampata Monica Contraffatto che stava volando verso la medaglia. Il magico tris di Tokyo 2020 stava per ripetersi ma l’imprevisto ha impedito alle azzurre di monopolizzare il podio dei 100 metri femminili. In lacrime Ambra Sabatini con Monica Contraffatto che ha provato a consolarla dopo aver imprecato per l’occasione persa.

Ambra Sabatini cade mentre sta rimontando sulla compagna e travolge Contraffatto: ‘Problema con la protesi prima della gara’

“Sono ancora sotto choc, non ho capito bene cosa è successo, stavo quasi toccando la linea del traguardo. Prima della partenza ho avuto un problema al riscaldamento – spiega a Raisport la 22enne azzurra – Usciva aria dalla valvola della protesi e l’abbiamo aggiustata con del silicone. Ero mentalmente e fisicamente carica, volevo lottare e invece è successo questo. Non avrei mai voluto questa fine. Purtroppo ho toccato a Monica.

Avrei voluto questa gioia a tutte le persone che sono qui a sostenermi. Ne ho affrontate tante, affronterò anche questa: volevamo chiudere questa serata in bellezza, c’è dell’amaro adesso ma so che avrò altre opportunità e mi rimetterò sotto in vista di Los Angeles. É stato un anno difficile con il problema alla costola” – ha aggiunto Ambra Sabatini.

“Mi dispiace pure per lei, era nostra la gara, è caduta e io ero lì… Mi ero spaventata, lei si copriva il volto e pensavo le avessi preso la faccia… Il secondo e terzo posto erano nostri, ma è andata così, lei si rifarà alla prossima Paralimpiade, io non ci sarò più” – così a Raisport Monica Contraffatto, caduta nel finale dei 100 metri femminili T63.