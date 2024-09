Paralimpiadi Parigi, Tapia, Fantin e mixed team nell’Arco: l’Italia ha superato il bottino d’oro di Tokyo

L‘Italia non smette di scrivere la storia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e nell’ottava giornata di gare arrivano emozioni intense con ben otto medaglie – in totale ora sono 54 – di cui tre preziosissimi ori che consentono alla spedizione azzurra di superare gli ori Tokyo, quando mancano ancora tre giorni alla cerimonia di chiusura. In Giappone tre anni fa l’Italia porto a casa 14 ori, a Parigi sono già 16.

Giochi Paralimpici Parigi, l’Italia conquista 8 medaglie nell’ottava giornata e con i tre ha già superato Tokyo

Tre trionfi che arrivano da tre discipline diverse: atletica, nuoto e tiro con l’arco. Il primo è arrivato con Oney Tapia, campione paralimpico nella finale F11. Il lanciatore italiano, dopo un argento e un bronzo di specialita’, ha conquistato il metallo più prezioso. Un altro oro è arrivato dal nuoto, unica medaglia di giornata dalla disciplina, ma pesantissima al collo di Antonio Fantin che si è confermato campione paralimpico nei 100 stile libero S6. Il terzo oro, storico e voluto con forza e grinta, è del tiro con l’arco con il ricurvo open nel mixed team ed di Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno.

L’azzurra, dopo il terzo posto nell’individuale, riesce a mettersi al collo il metallo più prezioso, dopo due argenti e due bronzi in carriera, assieme a Stefano Travisani, anche lui al primo oro. E in una giornata ricca di emozioni, altre due donne portano sul podio l’Italia. In serata Martina Caironi conquista l’argento nel salto in lungo T63. Nonostante un inizio di gara complicato, l’azzurra fa una gara in rimonta e si prende la piazza d’onore per la terza volta consecutiva.

Ancora emozioni e tante splendide imprese sportive per l’Italia nell’ottava giornata delle #paralimpiadi di #Parigi2024, che ci regala altre 8️⃣ medaglie🇮🇹



3🥇 (Oney Tapia nel Lancio del disco maschile F11, Antonio Fantin nei 100m stile libero e Elisabella Mijno e Stefano… pic.twitter.com/01mksoIxG3 — Isabella Rauti (@isabellarauti) September 5, 2024

Apoteosi d’oro per Oney Tapia, Fantin trionfa nei 100 stile libero, Stefano Travisani ed Elisabetta Minjo sul gradino più alto dell’arco

L’altra azzurra è lei, Bebe Vio, che chiude la sua Paralimpiade bissando il bronzo di ieri anche nella gara a squadre, trascinando le compagne del fioretto sul terzo gradino del podio. La campionessa azzurra porta, cosi’, a quota 6 il suo personale medagliere paralimpico, e anche se le medaglie conquistate non sono del metallo piu’ prezioso, saluta Parigi consapevole di aver dato il massimo. Un tris di bronzo, infine, e’ arrivato ancora dal ciclismo su strada.

Bebe Vio trascina le azzurre del fioretto al bronzo, Martina Caironi è argento nel salto in lungo

In apertura di giornata, sotto la pioggia che oggi ha bagnato costantemente Parigi, Luca Mazzone si è preso il bronzo nella categoria H1-2. Risultato bissato nel pomeriggio da Ana Maria Vitelaru, che con il bronzo nella categoria H5 ha regalato alla spedizione azzurra del ciclismo la prima medaglia al femminile. A chiudere i giochi ci ha pensato Mirko Testa nella prova in linea della categoria H3, conquistando il terzo posto.