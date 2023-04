Morto Domenico Cecere, infarto fulminante a casa dei genitori per l’ex portiere di Messina e Avellino

Si trovava a casa dei genitori quando improvvisamente ha accusato il malore che non gli ha dato scampo. Il calcio italiano piange la scomparsa di Domenico Cecere. L’ex portiere, cresciuto nelle giovanili del Napoli (terzo portiere nell’ultima stagione di Maradona), è morto improvvisamente a 50 anni a Carinola, in provincia di Caserta.

Cecere è deceduto a Carinola, il cognato medico ha tentato di salvarlo

Quando si è sentito male in casa c’era il cognato medico che ha fatto il possibile per salvarlo. Cecere fu grande protagonista della promozione del Messina con una super parata nello spareggio con il Catania.

Il trasferimento all’Avellino segna un’altra importante svolta della carriera dell’estremo difensore. Con i biancoverdi conquista la promozione in serie B nel 2002/2003, impresa che ripete due anni dopo vincendo la finale play off con il primo Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Firmò storiche promozioni con Fermana, Messina e Avellino

Al suo attivo anche la vittoria del girone B del campionato di serie C1 con la Fermana nella stagione 1998/99. Ha vestito anche le casacche di Cavese, Potenza, Gela e Siracusa. Cecere aveva chiuso a Messina la carriera nel 2011 e, dopo aver lavorato per il club siciliano, aveva aperto la pizzeria Vulkania di Piazza Antonello.

Era stato condannato per stalking nel 2021 e per una serie di violazioni nei confronti della vittima finì agli arresti domiciliari. I funerali si celebreranno lunedì 3 aprile a Nocelleto di Carinola in provincia di Caserta.