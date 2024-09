Morto Gaetano Salvemini, dalla storica serie A con l’Empoli alla Mitropa Cup con il Bari

Lutto nel mondo del calcio italiano. É morto all’età di 82 anni a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, Gaetano Salvemini, ex allenatore con un brevissimo passato da attaccante nell’Inter, con la cui maglia nel 1968 giocò una sola partita, in Coppa Italia, pareggiata 1-1 in casa del Lecco.

L’esordio in Coppa Italia con l’Inter da calciatore, Empoli segna il suo esordio in panchina e l’approdo in serie A

Nato a Molfetta, in provincia di Bari, il 15 gennaio 1942, dopo aver frequentato il Supercorso di Coverciano iniziò ad allenare, dal 1978 al 1981, l’Empoli in tre campionati di Serie C1 conclusi al nono, undicesimo e settimo posto; nel 1981 arrivò decimo alla guida della Reggina. La stagione 1982-83 fu quella del primo esonero in carriera da tecnico della Spal, sempre in C1, categoria nella quale allenò anche, nei due anni successivi la Casertana (ottenendo il 5° posto) e la Ternana, che condurrà a una sofferta ma meritata salvezza dopo un campionato segnato da numerosi pareggi.

Gaetano Salvemini con la maglia dell’Inter

Al debutto in Serie A con l’Empoli, nel 1986-87 (promosso per la prima volta in massima serie dopo le penalizzazioni per lo scandalo scommesse), seguirono le esperienze in due piazze importanti con le chiamate in Serie B del Bari e del Genoa. Con i galletti ottenne una promozione in Serie A nella stagione 1988-89, seguita dalla conquista della Mitropa Cup nel 1990 e da due salvezze conquistate nelle stagioni 1989-90 e 1990-91. Con i grifoni invece inopinatamente fallì la promozione in massima serie nelle stagioni 1995-96 e 1997-98. Chiusa la carriera ad alti livelli con l’esperienza a Monza nel 2001.

Il cordoglio del Bari, i funerali lunedì 9 settembre a Gualtieri

“Tutta la SSC Bari si unisce al dolore della famiglia Salvemini per la scomparsa di Gaetano, indimenticato tecnico dei biancorossi con cui ottenne una promozione in Serie A nella stagione ’88-’89 e la conquista della Mitropa Cup nel ’90 – è la nota di cordoglio del Bari – Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio del Presidente Luigi De Laurentiis, della SSC Bari e di tutto il popolo biancorosso”.

I funerali avranno luogo lunedì 9 settembre, alle 9.30. Il corteo partirà dalle camere ardenti dell’ospedale di Guastalla per la chiesa di Gualtieri, poi il trasferimento a Mantova in attesa della cremazione. Lascia la moglie Vittoria, i figli Domenico, Cecilia, Marco e Andrea.