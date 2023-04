Napoli campione d’Italia il 30 aprile se…

Il Napoli può festeggiare il terzo titolo di campione d’Italia domenica 30 aprile alle 14:15/14:20, minuto più minuto meno dopo il blitz degli azzurri allo Stadium contro la Juventus con il gol di Raspadori.

Napoli campione d’Italia se vince con la Salernitana e la Lazio pareggia o perde con l’Inter

I partenopei hanno 17 punti di vantaggio sulla Lazio a sette giornate dal termine e l’apoteosi potrebbe arrivare tra sette giorni con una precisa combinazione. Se il Napoli dovesse vincere nell’anticipo della 32a giornata contro la Salernitana, e la Lazio non vincesse con l’Inter allora per gli azzurri sarebbe terzo scudetto, il primo dell’era post Maradona. In caso contrario i partenopei dovrebbero attendere l’anticipo con l’Udinese del 2 maggio per celebrare il titolo.